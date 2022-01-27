Dünya devi altın tahminini duyurdu!

ABD Merkezli yatırım bankası Goldman Sachs da altın için tahminlerini güncelleyerek 12 aylık görünümünü ons başına 2 bin dolardan 2 bin 150 dolara yükseltti. Bu tahminde Powell’ın ABD’de büyümenin yavaşlaması, Çin hariç gelişmekte olan piyasalarda toparlanma ve daha hızlı enflasyon yönündeki beklentileri etkili oldu.

Bankanın başkan yardımcısı Mikhail Sprogis’in de aralarında bulunduğu analistler dün yayınladıkları notta, “Daha yavaş büyüme ve daha yüksek enflasyon kombinasyonu, bir enflasyon koruması olduğunu düşündüğümüz altın için yatırım talebi yaratmalı” dedi.