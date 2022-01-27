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Ekonomi Dünya devi altın tahminini duyurdu!
Ekonomi

Dünya devi altın tahminini duyurdu!

ABD Merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, altın tahminini ons başına 2 bin 150 dolara yükseltti.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 12:03:00 -
Dünya devi altın tahminini duyurdu!

ABD Merkezli yatırım bankası Goldman Sachs da altın için tahminlerini güncelleyerek 12 aylık görünümünü ons başına 2 bin dolardan 2 bin 150 dolara yükseltti. Bu tahminde Powell’ın ABD’de büyümenin yavaşlaması, Çin hariç gelişmekte olan piyasalarda toparlanma ve daha hızlı enflasyon yönündeki beklentileri etkili oldu.

Bankanın başkan yardımcısı Mikhail Sprogis’in de aralarında bulunduğu analistler dün yayınladıkları notta, “Daha yavaş büyüme ve daha yüksek enflasyon kombinasyonu, bir enflasyon koruması olduğunu düşündüğümüz altın için yatırım talebi yaratmalı” dedi.

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Yorumlar

ismet

kısa vade altın zarar eder 12 aylık zaman içinde ne zaman beklediğin gelirse satıp çıkarsın 7 ayda olur 11 ayda satmaz daha fazlayı beklersen bir darbe alır 6 ay daha kalkmaz yerinden altının makul olan değeri 660 tl gram sağlam rakam bu yılsonu sağlam rakam 875 tl devlet her yatırımı görüyor 1000 lerden 900 lerden 800 lerden altın satıldı bu faizsiz para kullanmak 1000 den alan bine gelmesi için kaç ay bekleyecek ha binde bir satan kazanan elbette olmuştur tamamen tesadüf
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