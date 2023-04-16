  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Davutoğlu’nun hastalığı bakın ne! 10 gündür ortada yoktu! Parti yöneticisi ağzından kaçırdı

"Erdoğan'la aynı düşünüyoruz" dediği anda Fatih Portakal'ı Cumhurbaşkanı ararsa...

Krizin bilen o isim, üstüne basa basa uyardı: Çözüm hazine tahvilleri, altın! Altında bankaların son tahmini, analizleri

Sudan'daki çatışma için bomba açıklama! "Zafer yakın"

Uzman isimden İstanbul için korkutan uyarı: O tarihe kadar boğazdaki yalıları su basacak!

CHP'li Fikri Sağlar'dan 'Diyarbakır' yalanı! 8 yıl öncesinin fotoğrafı ile algı yaptı

Rusya, Donetsk’te 5 katlı apartmanı vurdu! 11 ölü, 22 yaralı

Sonunda bunu da yaptılar! Emekçilere CHP zulmü

Program belli oldu! 14 Mayıs'a kadar 40 miting yapacak

Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli yağış geliyor!
Ekonomi Dünya devi Airbus kararını duyurdu! Flaş gelişme: Çin'de hidrojen yakıt için merkez: Geleceğin yakıtını üretecek
Ekonomi

Dünya devi Airbus kararını duyurdu! Flaş gelişme: Çin'de hidrojen yakıt için merkez: Geleceğin yakıtını üretecek

Yeniakit Publisher
2023-04-16 16:24:00 - 2023-04-16 16:27:46
Dünya devi Airbus kararını duyurdu! Flaş gelişme: Çin'de hidrojen yakıt için merkez: Geleceğin yakıtını üretecek

Dünya devi kararını duyurdu! Geleceğin yakıtını üretecek: Airbus, Çin'de hidrojen yakıt için araştırma merkezi kurdu

 Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in doğu kıyısındaki Ciangsu eyaletinde hidrojen ve alternatif yakıtlar için çalışmalar yürütmek üzere araştırma tesisi kurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Yangzı Nehri deltasında Sucou şehrinde kurulan tesisin bölgedeki gelişkin hidrojen altyapısı ve havacılık sektörü tedarik zincirinden yaralanarak, bu alanlardaki araştırmalara odaklanacağı belirtildi.

Merkezde imalattaki yenilik, hidrojen altyapısı, kabin deneyimi ve yeni teknolojiler alanında araştırmalar yürütüleceği kaydedilen açıklamada, yeni kurulan tesisin Airbus'ın ülkedeki yatırım ve faaliyetlerini geliştirme ve "Çin'in güvenilir ortağı olma" doğrultusuna bağlılığını teyit ettiği vurgulandı.

Airbus Teknik İşler Koordinatörü Sabine Klauke, açılışta yaptığı açıklamada, Çin'in giderek büyüyen havacılık pazarının yanı sıra farklı alanlarda teknolojik avantajlar sunduğuna işaret ederek, "Airbus, Çin'de ortaklarıyla birlikte yeni teknolojilerin geliştirilmesi, alternatif yakıtlar dahil farklı kaynakların keşfedilmesi ve daha sürdürülebilir bir havacılık sektörü için hidrojen ekosistemin oluşturulması için çalışacak." dedi.

Klauke, "Yeni tesisin açılması Airbus'ın Çin'deki yatırım yapma ve ülkedeki ayak izini daha fazla geliştirerek Çin'in güvenilir ortağı olma hedefine bağlılığını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Airbus, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin'i ziyaretinde varılan anlaşmayla, Tiencin şehrindeki fabrikasına yeni bir montaj hattı ekleyerek üretim kapasitesini iki katına çıkaracağını açıklamıştı.

2008'de faaliyete başlayan "Asya Son Montaj Hattı" (FALA) adlı tesiste dar gövdeli, orta mesafe yolcu uçağı ailesi A320'lerin yanı sıra geniş gövdeli A350 yolcu uçakları üretiliyor.

Çin'in kamuya ait "üç büyük" hava yolu şirketi AirChina, China Southern ve China Eastern, geçen yıl Airbus'tan toplam 292 uçak almayı taahhüt etmişti.

Macron'un ziyaretinde Pekin yönetiminin Çinli şirketlerin Airbus'tan 160 yolcu uçağı satın almasına onay verdiği bildirilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23