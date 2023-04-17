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Dünya Çin'de 12 gün boyunca durmadan sırayla dönen koyunların gizemi: Çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Meğerse...
Dünya

Çin'de 12 gün boyunca durmadan sırayla dönen koyunların gizemi: Çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Meğerse...

Yeniakit Publisher
2023-04-17 00:11:00 - 2023-04-17 00:20:34

Çin'de bir koyun sürüsünün 12 gün boyunca durmadan daire çizerek yürüdüğü görüntüler tüm dünyada izlenme rekoru kırmıştı. Gündemi alt üst eden gizemli olayın nedeniyle ilgili farklı fikirler de tartışma yarattı. Koyunların bu gizemli hareketiyle ilgili dikkat çeken yeni bir görüş ortaya atıldı. Koyunların bu gizemli hareketiyle ilgili dikkat çeken bir görüş ortaya atıldı. Daire çizerek hiç durmadan 12 gün boyunca dönen koyunların gizemi çözüldü!

Çin'in Baotou kentinde çekilen video dünya çapında büyük ses getirmiş ve kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Bir çiftlikte kaydedilen ve sosyal medyada yayılan videoda, koyun sürüsü tam 12 gün boyunca hiç durmadan daire çizerken görüldü.

Sadece soyadı açıklanan çiftlik sahibi Miao başlangıçta birkaç koyunun dönmeye başladığını daha sonrasında ise tüm sürünün bu harekete dahil olduğunu belirtmişti.

Başta çobanlar olmak üzere herkesi şoke eden bu tuhaf durumla ilgili birçok fikir ortaya atıldı. Durumun bakteriyel bir hastalıktan kaynaklandığı iddia edilse de hayvanların tamamen sağlıklı olduğunun açıklanması durumun gizemini daha da artırdı.

Koyunların neden 12 gündür daire çizdiğiyle ilgili tartışma büyürken, yeni bir teori dikkat çekti. İngiltere'deki Hartpury Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Profesör Matt Bell, koyunların bu davranışıyla ilgili bilimsel bir fikir ortaya attı.

Newsweek'e konuşan Bell, “Görünen o ki koyunlar uzun süredir ayna alanda kaldıkları için gergin ve sürekli aynı hareketi tekrarlıyorlar” dedi. Bell, bazı hayvanların sürekli dar bir alanda sıkışmaktan dolayı öfkeli oldukları için bu hareketi yaptığını, sürüdeki diğer koyunların da onları izlediğini ifade etti.
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SON DURUMLARI BİLİNMİYOR

Birçok uzman da koyunların yırtıcılardan korunmak için genelde birlikte hareket ettiğini, sürü psikolojisi olarak bilinen bu durumun Çin'deki tuhaf olayı kısmen açıklayabildiğine dikkat çekti. haberglobal'ın haberinde olayı aktaran Çin basını, koyunların son durumu ve yürümeyi bırakıp bırakmadıkları konusunda yeni bir bilgi geçmediği aktarıldı.

 

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