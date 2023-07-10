Dünya daha önce böyle bir yetenek görmedi! Yaptığı şey "Hadi canım sen de" dedirtti
Uzak Doğulu olduğu tahmin edilen bir adamın yeteneği kendine hayran bıraktı. Adam, eline verilen bir parçayı inceledikten sonra kendinden emin bir şekilde hemen önündeki masasın üstünde duran bardağa bir şeyler damlattı ve karıştırdı. Ardından içinde karıştırdığı şeridi çıkardı ve sonuç herkesi şaşkına çevirdi. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra binlerce kez izlendi.
Uzak Doğulu bir adamın yeteneği herkesi şaşkına çevirdi. Kayda alınan o anlar, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede viral oldu. Adam, kendisine getirilen mavi boyalı bir parçayı eline alıp inceledi. Ardından önünde bulunan bir bardakta birkaç renk boyayı göz kararı katıp karıştırdı. Karıştırdığı parçayı çıkarıp, elindeki diğer parçayla karşılaştırdı. Renk, birebir aynıydı.
Böyle göz kararı görülmedi
Adamın göz kararıyla ölçmeden, hesaplamadan boyaları birbirine karıştırıp aynı rengi tutturması herkesi çok şaşırttı. Bu ilginç yeteneğin görüntülerine çok sayıda yorum geldi. Bir kullanıcı, "Beynine yazılım mı attırdın abi" diyerek esprili bir yorumda bulundu.
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