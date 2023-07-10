Dünya daha önce böyle bir yetenek görmedi! Yaptığı şey "Hadi canım sen de" dedirtti

Uzak Doğulu bir adamın yeteneği herkesi şaşkına çevirdi. Kayda alınan o anlar, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede viral oldu. Adam, kendisine getirilen mavi boyalı bir parçayı eline alıp inceledi. Ardından önünde bulunan bir bardakta birkaç renk boyayı göz kararı katıp karıştırdı. Karıştırdığı parçayı çıkarıp, elindeki diğer parçayla karşılaştırdı. Renk, birebir aynıydı.

Böyle göz kararı görülmedi

Adamın göz kararıyla ölçmeden, hesaplamadan boyaları birbirine karıştırıp aynı rengi tutturması herkesi çok şaşırttı. Bu ilginç yeteneğin görüntülerine çok sayıda yorum geldi. Bir kullanıcı, "Beynine yazılım mı attırdın abi" diyerek esprili bir yorumda bulundu.



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