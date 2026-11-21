20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, iş insanı Emrullah Turanlı’nın ev sahipliğinde Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nda düzenlenen “Büyük Yıldız Olacak Çocuk” etkinliği, yüzlerce çocuğu bir araya getirdi.

Çocuklar; eğlenceli yarışmalar, interaktif oyunlar ve sahne etkinlikleriyle hem öğrendi hem de doyasıya eğlendi.

Çocukların ve gençlerin spor, sanat ve eğitim alanlarında desteklenmesine büyük önem veren Emrullah Turanlı, başarılı gençlerin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, gençleri spora ve sanata yönlendirmek için her türlü imkânlarıyla yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

TAŞYAPI ŞİŞLİ SOSYAL YAŞAMIN BULUŞMA NOKTASI OLDU

İnşaatı devam etmesine rağmen sosyal ve kültürel yaşamın önemli merkezlerinden biri hâline gelen Taşyapı Şişli, son bir yılda yüzlerce ücretsiz etkinlikle yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Gençlik ve spora verdiği destekle de dikkat çeken Taşyapı, Feriköy Spor Kulübü ile başlattığı sosyal sorumluluk çalışmalarını Şişli’deki gençlerin sporla buluşmasına katkı sağlamaya devam ediyor.