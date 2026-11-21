Doktordan kan donduran skandal! “Öldü” deyip morga gönderdi, yaşam belirtisi verince zehir enjekte etti
Rusya'nın Arhangelsk bölgesindeki Severodvinsk kentinde yaşanan olay, tıp dünyasında şok etkisi yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya'nın Arhangelsk bölgesindeki Severodvinsk kentinde yaşanan olay, tıp dünyasında şok etkisi yaptı.
Aralık 2025'te akut tromboz nedeniyle hastaneye kaldırılan 73 yaşındaki Galina Edakina'ya yaklaşık 30 dakika müdahale eden 29 yaşındaki yoğun bakım doktoru Oleg Gil, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. Ancak cenazenin morga kaldırılmasından yaklaşık iki saat sonra görevlilerin hastada yaşam belirtileri fark etmesi üzerine doktor yeniden morga çağrıldı.
Soruşturma makamlarının iddiasına göre doktor, hastaya acil müdahalede bulunmak yerine mesleki hatasının ortaya çıkmasını engellemek amacıyla güçlü bir anestezi ilacı olan propofol enjekte ederek kadının ölümüne neden oldu.
Olaydan yaklaşık 11 ay sonra, 18 Kasım 2026'da gözaltına alınan doktor, "savunmasız durumdaki bir kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doktorun avukatı ise tüm müdahalelerin tıbbi protokollere uygun yapıldığını ve hastanın kritik sağlık durumu nedeniyle doğal yollardan hayatını kaybetmiş olabileceğini savunarak suçlamaları reddetti.
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