EBEVEYNLER ÇOCUKLARINI DİJİTAL OYUNLARDAN NASIL KORUYABİLİR? Çocukları dijital oyunların olası olumsuz etkilerinden korumak için üç temel noktaya dikkat edilmesi gerektiğini belirten Berkay Ateş, ilk olarak oyunlardaki yaş sınırlamalarının ciddiye alınmasını önerdi. Konsollarda bulunan ebeveyn denetimi ayarlarıyla oyunların yaş derecelerine göre sınırlandırılabileceğini hatırlatan Ateş, bu özelliklerin kullanılmasının önemine değindi. İkinci olarak ebeveynlerin yasaklama yoluna gitmeden önce çocuklarının oynadığı oyunları tanıması gerektiğini söyledi. Ateş, ailelere çocuklarının yanında oturarak oyunu en az 10 dakika izlemelerini tavsiye etti. Böylece çocuğun hangi içeriklerle karşılaştığının anlaşılabileceğini ve konulan kuralların daha gerçekçi biçimde açıklanabileceğini belirtti. Üçüncü önerisinin ise yalnızca oyun süresine odaklanmak yerine günlük yaşam düzenini korumak olduğunu ifade eden Ateş, oyun konsolunun çocuğun odasında değil ortak kullanım alanında bulunmasını, yatmadan önceki bir saatin ekransız geçirilmesini ve oyunların ödev, uyku ve yemek gibi temel ihtiyaçların önüne geçmemesini önerdi. Psikolog Tuana Nur Yazıcılar da çocukların dijital oyunlardan korunmasında sınır koymanın önemine dikkat çekti. Çocukların haftanın her günü saatlerce, özellikle gece saatlerinde ekran başında kalmasının önlenmesi gerektiğini belirten Yazıcılar, ailelerin çocuklarıyla oyun içerikleri hakkında konuşmasını önerdi. Yazıcılar, "Bu içerik sana nasıl hissettiriyor, bunları gördüğünde ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun, aklına ne geliyor?" gibi sorularla çocukların duygularını ifade etmelerine alan açılabileceğini söyledi. Oyunla ilgili kuralların çocukla çatışarak değil, işbirliği içerisinde belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Çocuğun "Arkadaşlarımın hepsi oynuyor" itirazına karşı yalnızca yasak koymanın yeterli olmayacağını belirten Berkay Ateş ise ebeveynlerin neden hayır dediklerini makul ve anlaşılır gerekçelerle açıklamasının daha etkili olacağını söyledi.