"ÖKSÜRÜK, NEFES DARLIĞI VE KANLI BALGAM UYARICI OLABİLİR": Akciğer kanserinin erken evrelerde çoğu zaman belirgin belirtiler vermediğine dikkat çeken Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alper Fındıkçıoğlu, hastalığın bazen tesadüfen yapılan kontrollerde tespit edilebildiğini belirterek şunları söyledi: "Ailede akciğer kanseri öyküsü varsa ve sigara içiyorsa aslında yaş faktöründen bağımsız 30'lu, 40'lı yaşlardan sonra risk artıyor. Eğer herhangi bir semptom varsa; genelde akciğer kanserleri çok semptom veren hastalıklar değil. Genellikle biz erken evrede şans eseri yakalıyoruz. İleri evrede öksürük, nefes darlığı, kanlı balgam çıkarma veya vücutta halsizlik gibi semptomlarla başvurabiliyor hastalar. Burada erken teşhis etmek çok önemli. Eğer kişi kendinde özellikle solunumsal olarak olağanüstü şeyler hissediyorsa, normal dışı şeyler hissediyorsa hekime başvurması ve bir Check-up'tan, bir kontrolden geçmesi iyi olur."