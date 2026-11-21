Adli tıp nedeni ortaya çıkardı: İnşaatta bulunan cesedin sırrı çözüldü!
Sultangazi'de bir inşaatta yarı çıplak halde bulunan cesedin sırrı çözüldü. Adli Tıp'taki otopside ölüm nedeninin yüksekten düşmeye bağlı boyun kırığı olduğu belirlendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sultangazi'de bir inşaatta yarı çıplak halde bulunan cesedin sırrı çözüldü. Adli Tıp'taki otopside ölüm nedeninin yüksekten düşmeye bağlı boyun kırığı olduğu belirlendi.
Olay, 17 Kasım'da İstanbul'un Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan bir inşaatın bodrum katında meydana geldi.
İddiaya göre, inşaatta çalışan bir işçi bodrum katta yarı çıplak hareketsiz yatan bir erkek gördü.
Durumun firma sahibine bildirilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İLK İNCELEMEDE CİNAYET İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULDU Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin yaklaşık 3-4 günlük olduğu ve başında darp izi bulunduğu yönündeki bulgular nedeniyle ilk aşamada cinayet ihtimali üzerinde duruldu. Ancak adli tıp incelemesinde kişinin düşmeye bağlı boyun kırığı sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildi.
Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz belirlenemezken, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
CESEDİ GÖREN İŞÇİ DURUMU BİLDİRDİ Olay sırasında sokakta bulunan Rüveyda D., "Saat 23.00 sıralarında polis ekipleri geldi. Sorduğumuzda, ceset bulunduğunu ve büyük ihtimalle cinayet olduğunu söyledi. Erkek ve 50 yaşlarında olduğunu da dedi. Başına vurulmuş ve yarı çıplak halde bulunmuş. Sonrasında savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Saat 01.30 sıralarında nakil aracı cenazeyi alıp götürdü" dedi.
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