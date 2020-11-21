Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Kuzey Makedonya'daki kurumlar "maviye" büründü

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki bazı kurum binaları, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mavi renge büründü.

Çocuk haklarının geliştirilmesine yönelik sembolik bir jest olarak başkentteki bazı kamu ve özel binalar dün gece mavi ışıklarla aydınlatıldı.

Söz konusu kamu ve özel binalar arasında Üsküp'teki hükümet ve meclis binaları, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Üsküp ofisi, Avrupa Birliği (AB) Üsküp ofisi, Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Arkeoloji Müzesi, Çağdaş Sanat Müzesi ve Halkbank binası da yer alıyor.

UNICEF Üsküp Ofisinden yapılan açıklamada, Dünya Çocuk Günü'nün bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde kutlandığı ifade edilerek, söz konusu salgının toplumdaki eşitsizlikleri ortaya çıkardığı ve çocukların gizli mağdur olma riski taşıdığı kaydedildi.