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Dünya Çevre Günü’nde Turkcell’den yeşil enerjiye destek

Turkcell, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

04 Haziran 2019 Salı 10:02
Dünya Çevre Günü’nde Turkcell’den yeşil enerjiye destek

Turkcell, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Çevreci yatırımlara destek veren şirket, bu sene Kuzey Kıbrıs’ta açılan güneş enerjisi santraliyle bu alana 6 milyon TL yatırım yapmıştı. Ayrıca şirket, altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümleri kullanarak 2018 yılında, 96 milyon kilovatsaati aşan 58 milyon TL’lik bir enerji tasarrufu sağladığını da duyurdu.



Turkcell, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yazılı açıklama yaptı. Yapılan bilgilendirmede çevreci projeleri ile geleceğe yatırım yapan şirket; enerji yatırımına iştiraki Enerjicell ile 2016’da başlayan şirket, ilk güneş enerji santralini Kuzey Kıbrıs’ta kurduğunu kaydederken, 900 kWp kurulu güce sahip Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santrali, yaklaşık 6 milyon TL yatırımla 4.5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığı açıklanmıştı. Orta gerilim üzerinden şebekeye tahmini yılda 1 milyon 510 bin 918 kilovatsaat enerji üretecek santral ile doğaya 906 bin 481 kiloluk karbon emisyonu salınımının engellenmesi bekleniyor. Turkcell önümüzdeki dönemde bu alanda yeni projeleri hayata geçireceği belirtildi.



58 milyon TL’lik enerji tasarrufu


Enerji verimliliğini teşvik etmeyi, karbon emisyonunu azaltmayı ve müşterilerin eko-verimliliğini artırmayı amaçlayan Turkcell, 2018 yılında 96 milyon kilovatsaati aşan 58 milyon TL’lik bir enerji tasarrufu sağladığını açıkladı


Atıklar geri dönüşüyor


Turkcell, bünyesinde kurulan Atık Yönetim Merkezi sayesinde yemekhane ve ofis katlarında toplanan katı yemek atıkları kompost makinesiyle yerinde dönüştürerek, toprak iyileştirici organik gübre elde ettiğini de kaydetti. Ofislerde kullanılan kağıtları geri dönüşüme kazandırılırken, merkezi baskı sistemi sayesinde gereksiz kağıt tüketimini engellemeyi hedefleniyor. Tüm ofiste aydınlatma için sensörler ve akıllı saat sisteminin yanı sıra tasarruflu ampuller kullanılırken, çalışanlar evlerinde dahi olsa kullanılmayan elektronik atıkları geri dönüşüme kazandırdı.



Tükettiği enerjiyi üretiyor


Ayrıca şirket grup binalarında güneş enerjisi ile elektrik üreten projeler hayata geçiriyor. Adana Turkcell Plazası’nda tamamlanan tesisle 58 kWp güç binaya sağlandığı, devam eden Diyarbakır Global Bilgi Çağrı Merkezi ve Yeni Ankara Veri Merkezi projelerinin ise bu sene içinde tamamlanması ve yılsonunda toplam 1200 kWp kurulu güce ulaşılması planlandığı bildirildi.


Turkcell’in kendi bünyesindeki en büyük güneş enerjisi projesi Ankara Veri Merkezi, toplam 1023 kWp kurulu güce sahip olacak. Yüzde 100 öz tüketimle üretilen elektrik, veri merkezi içerisinde kullanılacak. Ankara Veri Merkezi projesinde 670 kWp saha tipi olarak veri merkezinin yanında yer alan arazide, 353 kWp ise veri merkezi otoparkının üstünde yapılacak.



Dergilik’le yaşasın ağaçlar


Okuyucuların dergileri basılı olarak okuması yerine online okuma olanağı sunan Dergilik uygulaması da milyonlarca ağacı kesilmekten kurtardı. Aynı zamanda sağladığı lojistik ve dağıtım tasarrufuyla da karbon salınımını azaltan uygulama; Filiz, Kopilot, Yaani ’Aradığın Ağaç Olsun’ ürün ve hizmet projeleriyle müşterilerinin de karbon salınımını azaltmasına destek oldu.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 10:02
  1. doğa

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