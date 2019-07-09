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Dünya çapında satranç sporcuları yetiştirilecek

Denizli Pamukkale Belediyesi’nin çocuklara hem eğlenceli zaman geçirmelerini hem de zeka gelişimlerine katkı vermesi amacıyla açtığı ücretsiz satranç kursları başladı.

09 Temmuz 2019 Salı 16:55
Dünya çapında satranç sporcuları yetiştirilecek

Denizli Pamukkale Belediyesi’nin çocuklara hem eğlenceli zaman geçirmelerini hem de zeka gelişimlerine katkı vermesi amacıyla açtığı ücretsiz satranç kursları başladı. Minik kursiyerleri satranç turnuvalarına hazırlayarakdünya çapında sporcular yetiştirilecek.


Pamukkale Belediyesi, satranç kursuyla da önemli bir fark oluşturdu. “Pamukkale Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Kursları” kapsamında düzenlenen satranç kursunun ikinci gününde Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, diğer protokol üyeleri, satranç meraklısı minikleri kursta yalnız bırakmadılar. Başkan Avni Örki, minik kursiyerlerle tek tek ilgilenerek, birlikte satranç taşlarının isimlerini öğrendiler. Satranç kursları 29 Ağustos tarihinde sona erecek.



“Onları turnuvalara hazırlayacağız”


Ulusal Hakem Ömer Öztürk, “Yaz boyunca çalışmalarımız devam edecek. Pazartesi-Salı-Çarşamba ve Perşembe günleri saat 13.00 ile 16.30 arası belediye binamızın içinde bulunan Pamuk Kafe’de satranç kursumuzu sürdüreceğiz. Amacımız burada çocukların keyifli bir zaman geçirmesi, güzel bir sporla uğraşması ve bunun devamını getirmeleri için çalışmalarımızı yapacağız. Burada çocuklarımızı yetiştirip onları turnuvalara hazırlayacağız. Turnuvalara götüreceğiz. Çocuklarımızla beraber çalışacağız” dedi.


Türkiye Satranç Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Ayşegül Akdeniz satrancın akademik başarıları desteklediğini belirterek “Hedefimiz güzel bir turnuvada Pamukkale ilçemizin adını duyurmak” diye söyledi.



“Hedefimiz dünya çapında sporcular yetiştirebilmek


Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak yaz mevsiminin çocuklarımız açısından çok daha kaliteli ve unutulmaz geçmesi amacıyla bir takım eğitim faaliyetlerimize başladık. Birçok kursumuz devam ederken, dün itibariyle de satranç kurslarımızı başlattık. Öncelikle Satranç Federasyonumuza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu kursumuza çok daha profesyonel bir şekilde başladık. Aynı zamanda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin bu konuda ciddi destekleri olmuştur. Buradaki hedefimiz dünya çapında sporcular yetiştirebilmek. Esas önemli olan bu başlangıçları devam ettirebilmektir. O devamlılığın neticesinde başarılar elde edilebilir. Ben ailelerimizden bu tarz kurslara yaz aylarından sonra da devam ettirmelerini istirham ediyorum. Ben velililerimize de teşekkür ediyorum. Çünkü çocuklarını kursa teşvik etmek, onları kurs sonuna kadar beklemek de önemli. Bizler Pamukkale Belediyesi olarak sporun, sporcunun, eğitimin, bilimin her zaman yanında olacağız ve destekleyeceğiz” diye konuştu.


Minik kursiyerler satranç kursunun eğlenceli bir oyun olduğunu belirterek, satranç kursunu herkese tavsiye ettiklerini ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:55
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