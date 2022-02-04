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Dünya Dünya, bu zalimlere artık ‘dur’ demeli!
Dünya

Dünya, bu zalimlere artık ‘dur’ demeli!

Geçmiş yıllarda aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlerin deniz üstündeki plastik botlarını mızraklarla delerek batıran, kıyılarda yakaladıkları yüzme bilmeyen göçmenleri denize atarak boğan Yunan polisinin son olarak kıyafetlerini çıkararak zorlu kış şartlarında geri püskürtmesi nedeniyle 19 göçmenin donması büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 10:06:00 -
Dünya, bu zalimlere artık ‘dur’ demeli!

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

Yeni Akit’e konuşan AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Dünya okyanusta kaybolan bir balinaya gösterdiği hassasiyeti 19 kişinin donarak ölmesine göstermiyor. Artık bu zalim gidişata dur denilmesi gerekiyor” dedi. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Necmettin Hüseyin ise, “Yunanistan’ın vahşice tutumuna uluslararası kamuoyundan güçlü tepki gelmemesi de çok üzücü” diye konuştu.

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