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Dünya Dünya bu sözleri konuşuyor! Trump askerleri devreye sokacak
Dünya

Dünya bu sözleri konuşuyor! Trump askerleri devreye sokacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerde hile iddialarını destekleyen Flynn, Trump'ın askeri müdahaleyle kritik eyaletlerdeki seçimleri yenileyebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:36:00 -
Dünya bu sözleri konuşuyor! Trump askerleri devreye sokacak

Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesine yönelik iddialarla ilgili açılan soruşturmada gerçekleştirdiği bazı temaslar hakkında yalan söylediğini itiraf eden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Başkan Donald Trump tarafından geçen ay affedildi.

Flynn, affedilmesinin ardından 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarını sürdürüyor.

'Askeri müdahale olabilir'

Daha önce Trump'ın Beyaz Saray'da kalmaya devam ederek, ikinci dönemini gerçekleştireceğini öne süren Flynn, bu kez seçimlere askeri müdahale olabileceğini söyledi.

"Trump isterse salıncak eyaletlere asker yerleştirebilir"

Newsmax'e konuk olan Flynn, Trump'ın çeşitli eyaletlerde seçimleri yeniden gerçekleştirmeye zorlayacak askeri imkanları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"(Trump) Eğer isterse salıncak eyaletler içinde emir verebilir, askeri imkanlara başvurabilir. Bunları eyaletlere yerleştirebilir ve temelde bu eyaletlerin her birinde seçimi yeniden yapabilir. Bu, emsalsiz değil. Ancak bu seçenekleri değerlendirir mi bilmiyorum. Seçim sonuçlarının ve bütünlüğünün bu şekilde gitmesine izin veremeyiz."

Flynn'dan sıkıyönetim sözleri

Geçtiğimiz günlerde ABD Seçiciler Kurulu, Joe Biden'ı ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak resmen onaylamıştı.

Seçimleri ordu müdahalesiyle yenileme seçeneğine ilişkin ısrarını sürdüren Flynn, "Bu insanlar sanki hiç yapmadığımız bir şeymiş gibi sıkıyönetim hakkında konuşuyorlar. 64 kez sıkıyönetim tesis edildi." ifadelerini kullandı.

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