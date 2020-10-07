Dünya bu sözleri konuşuyor! Reuters servis etti: Türkiye oyunu bozacak

Reuters'ta yayınlanan bir analize göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan’a güçlü desteği Türkiye’yi diğer ülkelerden ayırdı. Erdoğan için kararlı duruş stratejik bir öncelik ve Cumhurbaşkanı, Ankara’nın Azerbaycan’a olan desteğini Türkiye’nin ‘dünya düzeninde hak ettiği yere” gelmesi projesinin bir parçası olarak tarifliyor.

Robert Bosch Akademisi’nden Galip Dalay, “Ermenistan’ın elinde kalmış Dağlık Karabağ’da donmuş bir çatışma vardı. Rusya'nın etkisi de düşünüldüğünde, Türkiye bu oyunu bozmak istiyor” dedi.

Analistlere göre Türkiye’nin Ermenistan ve Rusya’ya gönderdiği net mesajların arkasında Suriye’de, Libya’da ve Irak’ta İHA/SİHA’larıyla kazandığı başarılar yatıyor. Türk yapımı İHA/SİHA’lar şu anda Azeri saldırılarında başı çekiyor.

Ankara’dan üst düzey bir yetkili Reuters’a Türkiye’nin altyapı ve silahlar için destek sunduğunu ancak sahada hiçbir şekilde birlikleri olmadığını söyledi.

Analizde son olarak Erdoğan’ın her ne kadar Dağlık Karabağ’da fikir ayrılığına düşmüş olsalar da, Türkiye ve Rusya’nın bölgede daha ciddi bir çatışmayı engelleyecek kadar iyi ilişkileri olduğunu düşündüğü fikrine yer verildi.