  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünya bu sözleri konuşuyor! Reuters servis etti: Türkiye oyunu bozacak
Dünya

Dünya bu sözleri konuşuyor! Reuters servis etti: Türkiye oyunu bozacak

Reuters'ta yer alan bir habere göre Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yapıldı. Haberde, Türkiye'nin bölgedeki oyunu bozmak istediği yazıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 12:02:00 - 2020-10-07 12:24:32
Dünya bu sözleri konuşuyor! Reuters servis etti: Türkiye oyunu bozacak

Reuters'ta yayınlanan bir analize göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan’a güçlü desteği Türkiye’yi diğer ülkelerden ayırdı. Erdoğan için kararlı duruş stratejik bir öncelik ve Cumhurbaşkanı, Ankara’nın Azerbaycan’a olan desteğini Türkiye’nin ‘dünya düzeninde hak ettiği yere” gelmesi projesinin bir parçası olarak tarifliyor.

Robert Bosch Akademisi’nden Galip Dalay, “Ermenistan’ın elinde kalmış Dağlık Karabağ’da donmuş bir çatışma vardı. Rusya'nın etkisi de düşünüldüğünde, Türkiye bu oyunu bozmak istiyor” dedi.

Analistlere göre Türkiye’nin Ermenistan ve Rusya’ya gönderdiği net mesajların arkasında Suriye’de, Libya’da ve Irak’ta İHA/SİHA’larıyla kazandığı başarılar yatıyor. Türk yapımı İHA/SİHA’lar şu anda Azeri saldırılarında başı çekiyor.

Ankara’dan üst düzey bir yetkili Reuters’a Türkiye’nin altyapı ve silahlar için destek sunduğunu ancak sahada hiçbir şekilde birlikleri olmadığını söyledi.

Analizde son olarak Erdoğan’ın her ne kadar Dağlık Karabağ’da fikir ayrılığına düşmüş olsalar da, Türkiye ve Rusya’nın bölgede daha ciddi bir çatışmayı engelleyecek kadar iyi ilişkileri olduğunu düşündüğü fikrine yer verildi.

Görüntüler cephe hattından biraz önce Azerbaycan-Ermenistan cephe hattından geldi! Dağlık Karabağ'da bayrak değişti
Görüntüler cephe hattından biraz önce Azerbaycan-Ermenistan cephe hattından geldi! Dağlık Karabağ'da bayrak değişti

Dünya

Görüntüler cephe hattından biraz önce Azerbaycan-Ermenistan cephe hattından geldi! Dağlık Karabağ'da bayrak değişti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Metiner'den AK Parti ve MHP'ye kritik çağrı: Gereken yapılmalı
Siyaset

Metiner'den AK Parti ve MHP'ye kritik çağrı: Gereken yapılmalı

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, terör örgütleriyle iltisakı bulunan ve teröre arka çıkan siyasi partilerin kapatılmasını mümkün k..
Ve Paşinyan nakavt!
Dünya

Ve Paşinyan nakavt!

Ermenistan'ın çatışmalarıyla başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında büyük kayba uğrayan ve başta Rusya olmak üzere uluslararası kamuo..
22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı
Dünya

22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta, bugüne ka..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay