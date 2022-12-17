Dünya bu skandalı konuşuyor! Büyük rezillik...

Derbide taraftarlar sahaya girdi, yüzüne metal kovayla vurulan kalecinin yüzü kesildi! Dünya, Avustralya'da yaşanan skandalı konuşuyor...

Avustralya A Ligi'nin 8. haftasında Melbourne City ile Melbourne Victory karşı karşıya geldi. İki şehrin takımının kozlarını paylaştığı derbinin 22. dakikasında yaşananlar ise futbol tarihine kara bir leke olarak geçti. Güvenlik güçlerini aşarak sahaya atlayan bir taraftar, Melbourne City kalecisi Tom Glover'ın yüzüne metal kovayla vurdu ve oyuncuyu yaraladı. Hakemin de saldırıya uğradığı maç tatil edildi. İşte detaylar...

Avustralya A Ligi'nde 8. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Melbourne City ile Melbourn Victory arasında oynanan derbide futbolseverler, sahalarda asla görmek istemeyeceği bir manzara ile karşı karşıya kaldı. Müsabakanın 22. dakikasında yaşanan olay, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Maç; ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken, 22. dakikada güvenlik güçlerini atlatan bir taraftar sahaya girdi ve Melbbourne City kalecisi Tom Glover'ın yüzüne metal bir kovayla vurdu. Yüzünde kesikler oluştuğu görülen kaleci, hemen soyunma odasına götürüldü.

Daha sonra birçok taraftar saha içine girdi ve yeşil zemin üzerinde büyük bir arbede yaşandı. Avustralya Futbol Federasyonu ise taraftarlarla yaşanan arbede sırasında hakem Alex King'in de yaralandığını açıkladı.