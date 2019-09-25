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Dünya bu olayı konuşuyor! Evlatlık aldıkları çocuk 22 yaşında çıktı

Kanada'da, Kristine ve Michael çiftinin evlatlık olarak aldığı 9 yaşındaki Natalia Grace’in aslında 22 yaşında olduğu ortaya çıktı

25 Eylül 2019 Çarşamba 14:00
Dünya bu olayı konuşuyor! Evlatlık aldıkları çocuk 22 yaşında çıktı

9 yıl önce Kristine ve Michael çiftinin evlatlık olarak aldığı 9 yaşındaki Natalia Grace’in aslında 22 yaşında olduğu ortaya çıktı ve ailesi evi terk etti. Annesi Kristine Barnett evlat edindiği kızı için "sosyopat bir cüce" ifadelerini kullandı ve Natalia'nın kendisini öldürmeye çalıştığını ileri sürdü.

Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Dokuz yaşındaki kızı Natalia Grace’i terk etmekle suçlanan anne Kristine, üvey kızı Natalia’nın aslında bir cüce olduğunu ve gerçek yaşının 22 olup kendisini öldürmek istediğini söyledi.

45 yaşındaki Kristine Barnett ve 43 yaşındaki Michael Barnett çifti Ukraynalı 'cüce' bir kız olan Natalia Grace'i 2010 yılında kabul etti.

Soruşturma açıldı

Beraber yaşamaya başlayan ailenin belli bir süre sonra Natalia’daki davranış bozuklukları ve hareketleriyle birlikte Natalia’yı terk ettiler. Aradan belli bir süre geçtikten sonra durumu fark eden polis devreye girdi ve aile hakkında soruşturma açtı.

Anne Kristine’nin ifadesi adeta ABD gündemine bomba gibi düştü. Kristine 3 yıl ABD’de beraber yaşadıktan sonra Kanada’ya taşınmaya karar verdiklerini söyledi ve bu süreçte Natalia’nın davranışlarındaki bozukluklardan korkmaya başladıklarını ifade etti.

Aile, Natalia’nın yetişkin dişlerini ve vücudundaki kıllanmayı fark ettiği anda Kristine, üvey kızının kendisini öldürmek istediğini söyledi ve Natalia’nın sosyopat bir cüce olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 14:00
  1. Natalia Grace

YORUM YAZ

  • Çerkes HasanÇerkes Hasan41 dk önce
    Evdeki Düşman (Orphan) isimli filmin senaryosu da aynı bu olayı anlatıyor

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