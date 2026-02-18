  • İSTANBUL
Dünya bu katillere sessiz! Siyonist bakandan alçak çağrı
Dünya bu katillere sessiz! Siyonist bakandan alçak çağrı

İsrail’de aşırı sağ çizgide siyaset yapan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yaklaşan seçimler öncesinde yaptığı alçak açıklamayla dikkat çekti. Smotrich, kurulacak yeni hükümete, işgal altındaki Batı Şeria’da “göçü teşvik etme ve etnik temizlik” politikası uygulanması çağrısında bulundu.

Söz konusu ifadeler, Filistinlilerin bölgeden ayrılmasını özendirecek adımlar atılması anlamına gelirken, muhalif çevreler ve insan hakları savunucuları tarafından “etnik temizlik” çağrısı olarak değerlendirildi.

İsrail basınına göre, Smotrich, partisi Dini Siyonizm tarafından düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in ilhak girişimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Bir sonraki İsrail hükümetinin Batı Şeria'da Filistinlilerin göçünü teşvik etmesi ve bölgenin İsrail'e ilhakını gerçekleştirmesi gerektiğini dile getiren Smotrich, "Uzun vadede başka bir çözüm yok." diyerek, "göçü teşvik" adı altında etnik temizliği savundu.

"Devrimi tamamlamalı ve Arap terörist devleti fikrini ortadan kaldırmalıyız."ifadelerini kullanan aşırı sağcı Bakan, İsrail ile Filistin Yönetimi arasında 1990'larda imzalanan Oslo Anlaşmalarını iptal etmek için çalışacağını sözlerine ekledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki en keskin bakanlardan biri olarak dikkati çeken Smotrich, Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini, Filistin topraklarının gasbedilerek yeni yerleşimler kurulmasını ve buraların ilhakını savunuyor.

