Dünya bu kadını konuşuyor! Trump konuştu, o kitap okudu

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na da yansıdı. Dün Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ardından kürsüye çıkarak dünya liderlerine seslenen ABD Başkanı Donald Trump, birçok farklı konuda açıklamalarda bulundu.

Trump’ın konuşmasındaki önemli bir gündem maddesi de Venezuela'ydı. Trump Venezuela hükümetini eleştirirken, Venezuela lideri Nicolas Maduro hakkında, "Diktatör" ve "Kübalı fedailerin koruduğu Küba kuklası" ifadelerini kullandı. "Bu kabus içinde kalan bütün Venezuelalılara sesleniyorum, lütfen ABD’nin sizin arkanızda olduğunuzu bilin" ifadesini kullanan Trump'ın açıklamaları sırasında bütün gözler salondaki Venezuela delegesindeydi.

Trump konuşurken kitap okudu

Kameralar dönünce, Venezuela'nın kadın delegesinin Trump'ı dinlemediği bariz bir şekilde görüldü. Trump'ın konuşması sırasında delege, "Bolivar hero, genio y pensamiento universal" yani "Bolivar, Savaşçı, dahi ve evrensel düşünür" isimli bir kitabı okuyordu.

Delegenin okuduğu kitap, Güney Amerika tarihi için tarihi öneme sahip bir figür olan Simon Bolivar'ı mercek altına alıyor. Kitabın kapağında da 1819'dan 1930'a kadar Venezuela, Bolivya ve Peru'yu yöneten Bolivar'ın bir resmi yer alıyordu.