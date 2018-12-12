Dünya bu haberi konuşuyor! Asgari ücrete görülmemiş zam

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, meclis genel kurulunda yapılan "muhalefetin soruları" oturumunda, asgari ücrete 1977'den bu yana en büyük artışı yapacaklarını söyledi. Bakanlar Kurulu'nun 21 Aralık'ta Barselona kentinde toplanacağını belirten Sanchez, asgari ücretin brüt 900 euroya çıkarılmasını öngören kararı burada alacaklarını bildirdi. Başbakan Sanchez, "Zengin bir ülke fakir işçilere sahip olamaz." dedi.

2018 yılında 735 euro olarak belirlenmişti

İspanya'da 2008-2016 arasında asgari ücrette çok az artış yapılırken, bu 8 yıllık periyotta brüt asgari ücret 600 eurodan 655 euroya çıkarılmıştı. Ülkede brüt asgari ücret 2017'de 707 euro, 2018'de de 735 euro olarak belirlenmişti.

1,6 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor

İspanya'da Haziran'dan bu yana azınlık hükümeti olarak iktidarda bulunan Sosyalist İşçi Partisine (PSOE) dışarıdan destek veren sistem karşıtı sol görüşlü Podemos partisi, asgari ücrette artış yapılmasını şart koşmuştu. PSOE lideri ve Başbakan Sanchez ile Podemos lideri Pablo İglesias Ekim ayında yaptıkları toplantıda, asgari ücreti 900 euroya çıkarma kararı aldıklarını açıklamışlardı. Asgari ücret artışının başta gençler ve kadınlar olmak üzere toplamda 1,6 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Fransa 100 euro zam yapma kararı almıştı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede kaosa yol açan "sarı yelekliler"in eylemleri sonrasında mevcut durumda brüt 1498 euro olan asgari ücrete Ocak ayından itibaren 100 euro zam yapma kararı almıştı.