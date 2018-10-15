Dünya bu grafitiyi konuşuyor! Bir yanda Ömer Halisdemir bir yanda Khabib

İrlandalı boksör Conor McGregor'u mağlup ederek UFC hafif sıklet kemerini koruyan Khabib Nurmagomedov'un grafitisini Beykoz'un Elmalı mahallesindeki duvara çizen sanatçı Muhammed Emin Türkmen sosyal medyanın gündemine oturdu.

Daha önce de 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in grafitisini çizen ve Türkiye'nin dört bir yanından tebrik mesajı alan MET lakaplı Muhammed Emin Türkmen, Khabib'in çizimini de Beykoz'daki aynı duvara yaptı.

Khabib, ringte verdiği mücadelesini resmeden grafiti sanatçısı Türkmen'in eserini "Somewhere in Turkey Desteğiniz için teşekkür ederim." notuyla 12 milyon takipçisi olan resmi Instagram hesabından paylaştı.