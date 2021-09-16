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Dünya Dünya bu görüntüleri konuşuyor! "Üç Kardeş 2021" tatbikatı operasyonlarla devam ediyor
Dünya

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! "Üç Kardeş 2021" tatbikatı operasyonlarla devam ediyor

Azerbaycan'da Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ve dünyanın konuştuğu "Üç Kardeş 2021" tatbikatı gece ve gündüz operasyonlarıyla sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 21:37:00 - 2021-09-16 21:57:42

Azerbaycan’ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenen "Üç Kardeş 2021" tatbikatı gece ve gündüz operasyonlarıyla sürüyor.

Operasyonlarla devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bakü’de Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla yapılan "Üç Kardeş 2021" tatbikatının gece ve gündüz düzenlenen operasyonlarla devam ettiği belirtildi.

Tatbikatın planına uygun olarak, özel kuvvet askerlerinin gece ve gündüz, çeşitli koşullar altında ve sınırlı görüş koşullarında havadan helikopter yardımıyla düşman hedeflerine arkadan yaklaşarak verilen görevleri başarılı bir şekilde icra ettikleri aktarıldı.

20 Eylül'e kadar sürecek

Üç Kardeş 2021 tatbikatı 20 Eylül’e kadar devam edecek.

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