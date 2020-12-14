Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kolaya koronavirüs testi yaptı, ortalık karıştı

Avusturya’da Avustuya Özgürlük Partisi (FPÖ) milletvekili Michael Schnedlitz, hükümetin hızlı Koronavirüs testlerine milyonlarca Euro yatırım yapmasını eleştirmek için, kolayı test etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, bir bardak içinde kola ve hızlı test kiti ile kürsüye gelen Schnedlitz, koladan bir kaç damla alarak hızlı teste uyguladı. Kısa süre sonra testin sonucu “pozitif” olarak göründü. Bu meclisi karıştırdı. Aynı zamanda büyük tartışmalar da yaşanmaya başlandı.

“Testi yanlış uyguladı"

Hızlı testlerle ilgili açıklama yapan Dialab Şirketi, bunun mecliste yanlış uygulandığını söyledi ve “O şekilde yapılırsa, herhangi bir hamilelik testi bile pozitif çıkardı. Böyle saçmalıklar yapacağına biraz kimyayla uğraşsa iyi olurdu” açıklaması yaptı. Aynı milletvekili de, daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Gördüğünüz gibi hızlı Korona testleri değersizdir” dedi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tartışmaya katıldı ve milletvekilini eleştirdi.

Destek verenler de oldu ve bu destekçilerden biri de, Alman aşırı sağcı AfD milletvekili Alice Weidel oldu. Weidel, “Bir FPÖ milletvekili, hızlı Koronavirüs testinin ne kadar anlamsız olduğunu kanıtladı” diye yazdı.

Meclisten aşıp sosyal medyada da yaygınlaşan tartışmalara, Alman basını da daldı. Siemens Healthineer'sin Teşhis Bölümü Başkanı Crhristopf Pedain, Süddeutsche Zeitung'a konuyu değerlendirdi ve “Cola'nın içindeki düşük pH değeri, hızlı testlerde bulunan ve virüs proteinlerinin yerleşmesi gereken inci şeritler üzerindeki proteinleri yok eder. Bu nedenle ayrışma, testin bu şeritlerindeki renk parçacıklarını bozar, bağlantı noktaları yaratır ve çizgiler görünür hale gelir” dedi.

Burnunu kola ile yıkarsa...

Uzmanlar bu tür testlerden bir saat önce ve bir saat sonra bir saat bir şey yiyip içmemeyi tavsiye ediyor. Ancak test olacak kişinin daha önce kola içmiş olmasının da sonucu değiştirmeyeceğini belirten Pedain, “Kişinin testten önce burnunu kola ile yıkaması düşünülemeyeceğine göre, yanlış sonuç almak da mümkün olmaz” diye konuştu.