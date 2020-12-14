  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kolaya koronavirüs testi yaptı, ortalık karıştı
Dünya

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kolaya koronavirüs testi yaptı, ortalık karıştı

Avusturya’da Özgürlük Partisi milletvekili Michael Schnedlitz'in parlamentoda, önünde bulunan bir kolaya koronavirüs testi yapması olay oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:02:00 -

Avusturya’da Avustuya Özgürlük Partisi (FPÖ) milletvekili Michael Schnedlitz, hükümetin hızlı Koronavirüs testlerine milyonlarca Euro yatırım yapmasını eleştirmek için, kolayı test etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, bir bardak içinde kola ve hızlı test kiti ile kürsüye gelen Schnedlitz, koladan bir kaç damla alarak hızlı teste uyguladı. Kısa süre sonra testin sonucu “pozitif” olarak göründü. Bu meclisi karıştırdı. Aynı zamanda büyük tartışmalar da yaşanmaya başlandı.

“Testi yanlış uyguladı"

Hızlı testlerle ilgili açıklama yapan Dialab Şirketi, bunun mecliste yanlış uygulandığını söyledi ve “O şekilde yapılırsa, herhangi bir hamilelik testi bile pozitif çıkardı. Böyle saçmalıklar yapacağına biraz kimyayla uğraşsa iyi olurdu” açıklaması yaptı. Aynı milletvekili de, daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Gördüğünüz gibi hızlı Korona testleri değersizdir” dedi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tartışmaya katıldı ve milletvekilini eleştirdi.

Destek verenler de oldu ve bu destekçilerden biri de, Alman aşırı sağcı AfD milletvekili Alice Weidel oldu. Weidel, “Bir FPÖ milletvekili, hızlı Koronavirüs testinin ne kadar anlamsız olduğunu kanıtladı” diye yazdı.

Meclisten aşıp sosyal medyada da yaygınlaşan tartışmalara, Alman basını da daldı. Siemens Healthineer'sin Teşhis Bölümü Başkanı Crhristopf Pedain, Süddeutsche Zeitung'a konuyu değerlendirdi ve “Cola'nın içindeki düşük pH değeri, hızlı testlerde bulunan ve virüs proteinlerinin yerleşmesi gereken inci şeritler üzerindeki proteinleri yok eder. Bu nedenle ayrışma, testin bu şeritlerindeki renk parçacıklarını bozar, bağlantı noktaları yaratır ve çizgiler görünür hale gelir” dedi.

Burnunu kola ile yıkarsa...

Uzmanlar bu tür testlerden bir saat önce ve bir saat sonra bir saat bir şey yiyip içmemeyi tavsiye ediyor. Ancak test olacak kişinin daha önce kola içmiş olmasının da sonucu değiştirmeyeceğini belirten Pedain, “Kişinin testten önce burnunu kola ile yıkaması düşünülemeyeceğine göre, yanlış sonuç almak da mümkün olmaz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye günlük koronavirüs vak sayısı 13 Aralık
Sağlık

Türkiye günlük koronavirüs vak sayısı 13 Aralık

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? | Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir savaş veriyor. Ülkemizde ilk vakanın tesp..
İranlı vekil Ahmedi Biğeş'ten skandal Türkiye sözleri
Dünya

İranlı vekil Ahmedi Biğeş'ten skandal Türkiye sözleri

İran Meclisinin Genel kurulunda milletvekili Mahmud Ahmedi Biğeş, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tepki çeken açıklamalara..
TRT Arapça muhabirine silahlı saldırı: Olay yerinde vefat etti
Dünya

TRT Arapça muhabirine silahlı saldırı: Olay yerinde vefat etti

TRT Arapça kanalı muhabiri Hüseyin Hattab, Suriye'nin El Bab ilçesinde öldürüldü.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay