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Dünya Dünya bu görüntüleri konuşuyor! ABD Başkanı Biden yere kapaklandı
Dünya

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! ABD Başkanı Biden yere kapaklandı

Yeniakit Publisher
2023-06-01 22:43:00 - 2023-06-01 22:46:22

ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde konuşma yapan ABD Başkanı Joe Biden, kürsüden indiği sırada yere kapaklandı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde zor anlar yaşadı. 81 yaşındaki ABD lideri, törende çıktığı kürsüde yere düştü.

Biden'ı, korumaları ayağa kaldırırken, o anlarda törende olanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Daha önce de defalarca düştü

Biden'in yere düştüğü görüntüler sosyal medyada gündem olurken, akıllara önceki düşme görüntüleri geldi. Biden geçen sene bisikletle yolculuk yaparken dengesini kaybedip yere düşmüştü.

ABD Başkanı Polonya yolculuğu öncesi uçağa binmek için merdivenleri çıktığı sırada da tökezleyip düşmüştü.

Önümüzdeki seçimlerde de aday olacak

81 yaşında olmasına rağmen ABD'nin aktif başkanlık görevini yürüten Biden, geçtiğimiz günlerde önümüzdeki seçimlerde de aday olacağını duyurmuştu.
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Yorumlar

Şamil

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