Dünya bu görüntülere çok tepkili

Northwich'te ikamet eden 34 yaşındaki Vincent Parkes'in evinde bulunan garaja gerçekleştirilen baskın sırasında korkunç bir manzaraya şahit olundu. Adamın uzun süreden bu yana yılan beslediği ancak son dönemde beslediği yılanları garaja hapsettiği ortaya çıktı.

Bazıları ölüp çürümüş!

Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerden bazı yılanların ölmesinin ardından çürümeye başladığı ve yılanların ölüsünden çıkan kokuların tüm garaja yayıldığı tespit edildi. Acil olarak konu hakkında soruşturma başlatıldı.

Birçoğu zayıflamış

Ekipler ayrıca tüm yılanların ölmediğini de belirledi. Bazı yılanların, yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle çok zayıf düştüğü tespit edildi. Olayın basına yansımasının ardından başta hayvan hakları savuncuları olmak üzere herkesten yaşanılanlara büyük tepki geldi.