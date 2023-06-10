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Dünya Dünya bu görüntülere çok tepkili
Dünya

Dünya bu görüntülere çok tepkili

Yeniakit Publisher
2023-06-10 21:34:00 - 2023-06-10 21:35:21
Dünya bu görüntülere çok tepkili

Birleşik Krallık'ta yer alan Northwich'te bir evin garajına baskın yapan ekipler, gördükleri manzara sonrasında hemen soruşturma başlattı. Olay hakkındaki detayların dünya basınına yansımasının ardından ise ev sahibine yönelik büyük tepki gösterildi.

Northwich'te ikamet eden 34 yaşındaki Vincent Parkes'in evinde bulunan garaja gerçekleştirilen baskın sırasında korkunç bir manzaraya şahit olundu. Adamın uzun süreden bu yana yılan beslediği ancak son dönemde beslediği yılanları garaja hapsettiği ortaya çıktı.

Bazıları ölüp çürümüş! 

Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerden bazı yılanların ölmesinin ardından çürümeye başladığı ve yılanların ölüsünden çıkan kokuların tüm garaja yayıldığı tespit edildi. Acil olarak konu hakkında soruşturma başlatıldı. 

Birçoğu zayıflamış

Ekipler ayrıca tüm yılanların ölmediğini de belirledi. Bazı yılanların, yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle çok zayıf düştüğü tespit edildi. Olayın basına yansımasının ardından başta hayvan hakları savuncuları olmak üzere herkesten yaşanılanlara büyük tepki geldi. 

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Ne manyak egzantrik insanlar var.
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