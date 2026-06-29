Yaz mevsiminin en büyük sorunu: Pencerelerin önüne sadece 1 adet koyun, tek bir tanesi bile içeri giremeyecek!

Aynı zamanda meyve sepetlerinin içine, mutfak tezgahlarına veya çöp kovalarının hemen yakınına bu mucizevi ikiliyi bırakmak, sineklerin o bölgelere yaklaşmasını tamamen engelliyor. Bu yöntem sayesinde hem eviniz kimyasal gazlara maruz kalmadan taptaze kokuyor hem de dış mekanlarda yiyeceğiniz keyifli yaz yemekleri sineklerden korunmuş oluyor. Bu harika pratik çözümün yaz boyunca kusursuz bir şekilde çalışabilmesi için uzmanların çok kritik bir de uyarısı bulunuyor.