Yaz mevsiminin en büyük sorunu: Pencerelerin önüne sadece 1 adet koyun, tek bir tanesi bile içeri giremeyecek!
Sinekleri evden uzak tutan formülü rahatlıkla kullanabilirsiniz.
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Sinekleri evden uzak tutan formülü rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Özellikle yaz aylarında çöp kokuları, yemek artıkları ve tatlı meyvelerin cazibesine kapılarak açık pencerelerden evlerimize sızan sinekler, girdikleri odadan bir daha çıkamadığında tam bir kabusa dönüşüyor. Temizlik uzmanları, sineklerin o aşırı hassas koku alma duyularını tuzağa düşürerek evden tamamen uzaklaştıran en etkili yöntemi açıkladı.
Mutfaklarımıza sızan birkaç sineği bile açık pencereden geri kovalamaya çalışmak ya da arkalarından sprey sıkarak koşturmak yaz aylarında hepimizin enerjisini tüketen sinsi bir uğraşa dönüşüyor.
Oysa uzmanlar, sineklerin dünyayı tamamen koku molekülleri üzerinden algıladığını ve bu hassas duyularını onlara karşı bir silah olarak kullanabileceğimizi belirtiyor. Tamamen doğal olan bu yöntemde, taze bir limonu ortadan ikiye kestikten sonra sulu kısmına bolca bütün karanfil saplamanız gerekiyor.
Karanfilleri limonun yüzeyine eşit bir şekilde dağıttığınızda ortaya çıkan o keskin koku, sineklerin sinir sisteminde sinsi bir şok etkisi yaratıyor.
Limon kabuğundaki maddeler sineklerin yön bulma ve yiyecek arama yetisini tamamen karıştırırken, karanfilin yaydığı o sert aromatik koku ise böcekler için tam anlamıyla tiksindirici bir bariyer oluşturuyor.
Hazırlanması sadece birkaç saniyeyi bulan bu karanfilli limon yarımlarını evin en kritik noktalarına yerleştirmek sinsi istilayı daha başlamadan kapıda durduruyor.
Uzmanlar, bu doğal kalkanların özellikle sineklerin eve giriş rotası olan açık pencerelerin ön mermerlerine, balkon kapılarının kenarlarına ve yemek masalarının üzerine konulmasını tavsiye ediyor.
Aynı zamanda meyve sepetlerinin içine, mutfak tezgahlarına veya çöp kovalarının hemen yakınına bu mucizevi ikiliyi bırakmak, sineklerin o bölgelere yaklaşmasını tamamen engelliyor. Bu yöntem sayesinde hem eviniz kimyasal gazlara maruz kalmadan taptaze kokuyor hem de dış mekanlarda yiyeceğiniz keyifli yaz yemekleri sineklerden korunmuş oluyor. Bu harika pratik çözümün yaz boyunca kusursuz bir şekilde çalışabilmesi için uzmanların çok kritik bir de uyarısı bulunuyor.
Karanfilli limonların koruyucu etkisini sürdürebilmesi için limonun mutlaka sulu ve taze kalması, içindeki aromatik yağları havaya salmaya devam etmesi gerekiyor. Bu tuzağa düşmemek ve evdeki koruma kalkanını hep güçlü tutmak adına, pencerelerin önündeki limonları her birkaç günde bir kontrol ederek kuruduklarında yenileriyle değiştirmek, yaz aylarını tamamen sineksiz ve huzurlu geçirmenin en akıllıca formülü olarak öne çıkıyor.
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