Dünya bu eylemi konuşuyor! Protestoya edepsizliği karıştırdılar

İspanya'da sağlık çalışanlarının bağlı olduğu 4 sendikanın çağrısıyla düzenlenen gösterilerde, sağlık sektöründeki personel eksikliği, yatırımların durması ve koronavirüse karşı alınan önlemlerin yetersizliği protesto edildi. Protestolara büyük bir edepsizlik karıştırılarak,sağlık çalışanları eylemlerini soyunarak sürdürdü.

"Hiçbir güvencemiz yok"

Doktor Martin Robles yaptığı açıklamada, "Benim departmanımda çalışanların yüzde 80'inin geçici sözleşmesi var. Kovid-19'dan dolayı işlerimiz çok yoğun ama personel eksikliğimiz fazla. Hiçbir güvencemiz yok. İspanya, bu zamana kadar dünyada en iyi sağlık hizmeti veren ülkelerden biri olarak gösterildi ama Kovid-19 bunun böyle olmadığını, sağlık sektörünün tıkandığını gösterdi." diye konuştu

"Artık tahammül edemeyecek durumdayız"

Sağlık çalışanları Marta Gomez ve Ruth Garcia da "Yerel yönetim, Kovid-19 ile ilgili istatistikleri sürekli manipüle ediyor. Aslında artık tahammül edemeyecek durumdayız. Yeterli personel yok. Bu geçmişten gelen bir sorun ama Kovid-19'un yarattığı yoğunlukla tükendik. Meslektaşlarımız, insanüstü bir çaba gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.



Barselona şehrindeki sağlık çalışanları da bu eyleme kıyafetlerini çıkarıp, sadece üniformalarıyla kalarak destek verdi.