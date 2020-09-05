Dünya bu camiyi konuşuyor! 99 'vav' harfi detayı...

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yapımı devam eden Hz. Ebubekir Camii dünya çapında ses getirdi. Minberinden, mihrabına ve sütunlarına kadar her detayı ayrı ayrı işlenmiş, her birine ayrı anlam yüklenerek yapılmış caminin dünyada eşi ve benzeri yok.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Şahin yapıyor.

Şahin, cami hakkında şu bilgileri aktardı.

“Caminin 3 temel ayağı var. Bu yapıyı o şekilde değerlendirmek gerekir. Son cemaat mahfiline baktığınız zaman dünyayı temsil eden bir unsuru vardır. Namaz kılınan ana kısım ise ahireti temsil eder. Bu iki yapıyı tamamlayan duvar ise ölümü anlatır. Yani; dünya, ahiret ve ölüm. Üçlemesi bu şekilde oluşuyor. Biz de mimari olarak bu yapıyı tasarlarken bu 3 sembolün hiç dışına çıkmadık. Kubbeyi de Allah’ın birliğini hissetmek anlamında tasarladık. Bu camiye girerken de çıkarken de dünya ve ahiret hayatını anlatmayı amaçladık”

Dünyayı anlatıyor

Dünyayı anlatan son cemaat mahfilinin 6 sütundan oluşması ve ahireti anlatan namaz kılınan bölümde de 6 sutün ile oluşturuldu.

Şahin, “Bu toplam 12 sütun ile namazın 12 şartını anlatmak istedik. Bu sütunlar üzerinde 5 boşluğa yer verdik onlar da İslamın 5 şartını anlatıyor. Dünya ve ahiret ilişkisini kurmak üzere böyle düşündük. 6 sütun aynı zamanda imanın 6 şartını da temsil ediyor. İç mekanda dünya ahiret ilişkisini hem mihrap hem de minberde yansıtmaya çalıştık. O da cennetin 8 kapısını anlatıyor. 4 farklı noktadan ışık alıyor, 4 farklı noktada sesin yankılanmasını istedik. Burada da simgesel bir durum var. İçindeki merdiveni de Kabe’deki tavaf yönüne sol tarafa doğru yaptık. Minarenin yüksekliği 33 metredir, 2 tane şerefeden oluşmaktadır. Şadırvan da bitmedi onu da cennetin 8 kapısını düşünerek sekizgen olarak tasarladık. 4 boşluğu vardır onda da cennetteki 4 pınarı düşünerek yaptık.

Kapalı bir duvar yapmak istemedik. Müezzin mahfilini de güncel bir yorum kattık, Bilal Habeşi efendimizi de unutmadık. Caminin yapımında rölyef ve kabartmalar kullanmadık. Malzemeleri Eskişehir’den getirttik. Ayrıca Trabzon ve Gümüşhane taşı olmak üzere farklı taşlar kullanıldı ama kendi doğal dokularını bozmadık.

99 vav harfi

Üst noktada kromdan 99 ‘Vav’ kullandık bununla da Allahü Tealanın 99 ismini ifade ettik.

Avizeler falan yok. Kendi içerisinde doğal akışkanlığını sağlayabilecek bir biçimsellikte bunları değerlendirdik ve led lambalar kullandık. Caminin sağ ve sol tarafların içeriye doğru gündüz ışığını alırken, akşam vakitlerinde led lambaları kullanmayı tercih ettik. Biz hazır mihrab da alırdık, kürsü de alırdık ama bunları hazır almayı tercih etmedik. Tamamıyla bunları burada döktük, burada imal ettik, sıfırdan her şeyi burada yaptık.