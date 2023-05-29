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Siyaset Dünya bu açıklamayla sarsıldı! "Onlarca Rus hedefini imha ettik"
Siyaset

Dünya bu açıklamayla sarsıldı! "Onlarca Rus hedefini imha ettik"

Yeniakit Publisher
2023-05-29 09:00:00 -
Dünya bu açıklamayla sarsıldı! "Onlarca Rus hedefini imha ettik"

Ukrayna, "Rusya Kiev'e hava saldırısı düzenledi, 40'tan fazla hedef havada imha edildi" açıklamasında bulundu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rus ordusunca hava saldırısının düzenlendiği, Ukrayna hava savunma kuvvetleri tarafından 40'tan fazla hedefin havada imha edildiği bildirildi.

Kiev Şehri Askeri İdaresinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev'e yönelik tekrar hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Sabah erken saatlerde Kiev'e doğru Rus kuvvetlerince füze ve insansız hava araçlarının (İHA) fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, sadece mayısta başkente 15 kez hava saldırısının düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Kiev'e saldırı yapılan 40'tan fazla hedefin Ukrayna hava savunma güçlerince tespit edildiği ve havada imha edildiği aktarıldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, havada imha edilen bazı füze parçalarının çeşitli semtlerde sivil altyapıya isabet etmesi sonucu hasar oluştuğunu duyurdu.
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