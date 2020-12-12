Dünya bekliyordu! Pfizer'den aşı fiyatı açıklaması

fizer ve Biontech tarafından geliştirilen ve BNT162b2 adı verilen corona virüs aşısının bazı ülkelerde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, ülkeler aşı alma yarışına girdi. Aşının fiyatıyla ilgili açıklama yapan Pfizer CEO’su Albert Bourla, aşının fiyatının ülkeden ülkeye değişeceğini belirtti.

Pfizer Inc, COVID-19 aşı adayı BNT162b2 COVID-19'u ülkenin GSYİH'sine göre fiyatlandırmaya karar verdi. Amerikan ilaç firmasının İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla, Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu (IFPMA) tarafından düzenlenen sanal bir basın toplantısında konuştu.

"Afrika’nın birçok ülkesine aşıyı kar amacı gütmeden vereceğiz”

Aşının fiyatının ülkeden ülkeye göre değişeceğini belirten Bourla, “Fiyatımızın temeli aşıyı hızlı bir şekilde herkesin kullanımına sunmamız. Katmanlı bir fiyatlandırmamız var. Gelişmiş ülkelerin yüksek bir fiyat, gelişmekte olan ülkelere ondan daha az bir fiyat talebimiz oldu. Gelişmemiş ve fakir ülkelere ise, örneğin Afrika’nın birçok ülkesine aşıyı kar amacı gütmeden vereceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD’de 19,5 dolar

Bourla, “Gelişmiş ülkelere de yüksek fiyat olmayan fiyatlar ödeyecekler. ABD’ye aşı, bir kişinin ortalama bir öğünü olan 19,5 dolar fiyatıyla verilecek” dedi

Şirketin aşıyı göndermek için çeşitli hükümetlerle görüşmelerinin sürdüğünü belirten Bourla, ayrıca aşıların -70 derecede saklanması konusuyla ilgili de çalıştıklarını, bu konuda yeni bir formülasyon üzerinde durduklarını belirtti.