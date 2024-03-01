  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yayın ihalesi iptal edildi! Saran Holding'ten TFF'ye ağır suçlama

Denize o tarihte inecek! Çin yine sahnede: Bir ilki yaşayacak! Söylentiler sonrası açıklamalar peş peşe geldi

Yaşar Baş’tan başörtüsü düşmanı Nasuh Mahruki’ye tokat gibi cevap

Zafer Şahin'den Temel Karamollaoğlu ile Fatih Erbakan'a tepki!

ABD'li askerler Gazze için kendini yakan Bushnell'i andı! Üniformalarını ateşe attılar

Babacan'a şok! DEVA Partili başkan 150 kişiyle istifa edip AK Parti'ye katıldı

BOTAŞ müjdeyi verdi! Doğal gaz’a zam yok

Petrol fiyatları! O son anket sonuçları: Uluslararası 80 dolar civarında kaçınılmaz olur! Müdahaleyi yapacak!

İki ülke arasında çatışma tehlikesi! Türk askeri bölgeye ulaştı

Bir 'Atatürk' iki yüzlülüğü' Özgür Özel fena tiye alındı!
Dünya Dünya basınında! Kuraklık ülkeyi vurdu: sınırlarını aştı, üretimi etkileyecek! Ülkede ulusal afet ilan edildi!
Dünya

Dünya basınında! Kuraklık ülkeyi vurdu: sınırlarını aştı, üretimi etkileyecek! Ülkede ulusal afet ilan edildi!

Yeniakit Publisher
2024-03-01 02:00:00 - 2024-03-01 02:41:38
Dünya basınında! Kuraklık ülkeyi vurdu: sınırlarını aştı, üretimi etkileyecek! Ülkede ulusal afet ilan edildi!

Küresel kuraklıktaki kriz etkisi arttı! Maalesef bir kötü haber geldi. Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, ülke çapındaki kuraklık nedeniyle "ulusal afet ve acil durum" ilan etti.

Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, başkent Lusaka'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, yaklaşık 1 milyon hektarlık tarım arazisinin zarar görmesine yol açan kuraklıktan ötürü "ulusal afet ve acil durum" ilan edildiğini söyledi.

Uluslararası ortaklara insani yardım çağrısı yapan Hichilema, ekonomi ve sanayinin ayakta kalması için hidroelektrik kaynaklarında görülen kaybı enerji ithalatıyla kapatacaklarını ifade etti.

1 MİLYONDAN FAZLA HANE ETKİLENECEK

Hichilema, kredi şirketlerinden Zambiya'nın borçlarının yeniden yapılandırılmasını isteyerek, kuraklıktan yaklaşık 1 milyondan fazla hanenin olumsuz etkileneceğine işaret etti.

Ülkede geçen hafta kıtlık tehdidi nedeniyle mısır ve mısır unu ihracatı yasaklanmıştı.

Dış borçlarını ödeyemediği için temerrüde düşen Zambiya'nın, Çin başta olmak üzere çok sayıda kredi şirketine de borcu bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ukrayna'nın gizli silahı geliyor! işgal altındaki o noktasında buluşması: geçit vermiyor! İşte yeni silahın detayı
Ukrayna'nın gizli silahı geliyor! işgal altındaki o noktasında buluşması: geçit vermiyor! İşte yeni silahın detayı

Dünya

Ukrayna'nın gizli silahı geliyor! işgal altındaki o noktasında buluşması: geçit vermiyor! İşte yeni silahın detayı

Ünlü o model otomobil markalar: En az bozulan, tamir görenler açıklandı! Duyan almak için koştu!
Ünlü o model otomobil markalar: En az bozulan, tamir görenler açıklandı! Duyan almak için koştu!

Otomotiv

Ünlü o model otomobil markalar: En az bozulan, tamir görenler açıklandı! Duyan almak için koştu!

Türkiye’nin F-16 Viper uçakları satışında taslak teklif: Türkiye'ye ulaştı! Hava Savunma Bakanlığı duyurdu
Türkiye’nin F-16 Viper uçakları satışında taslak teklif: Türkiye'ye ulaştı! Hava Savunma Bakanlığı duyurdu

Teknoloji

Türkiye’nin F-16 Viper uçakları satışında taslak teklif: Türkiye'ye ulaştı! Hava Savunma Bakanlığı duyurdu

Türkiye'yi Prof. Dr. Naci Görür uyardı! Düştüğü not: 7 ve üzeri deprem olabilir iddiası! 'Çok hasar alır'
Türkiye'yi Prof. Dr. Naci Görür uyardı! Düştüğü not: 7 ve üzeri deprem olabilir iddiası! 'Çok hasar alır'

Yaşam

Türkiye'yi Prof. Dr. Naci Görür uyardı! Düştüğü not: 7 ve üzeri deprem olabilir iddiası! 'Çok hasar alır'

Petrol fiyatları! O son anket sonuçları: Uluslararası 80 dolar civarında kaçınılmaz olur! Müdahaleyi yapacak!
Petrol fiyatları! O son anket sonuçları: Uluslararası 80 dolar civarında kaçınılmaz olur! Müdahaleyi yapacak!

Ekonomi

Petrol fiyatları! O son anket sonuçları: Uluslararası 80 dolar civarında kaçınılmaz olur! Müdahaleyi yapacak!

Denize o tarihte inecek! Çin yine sahnede: Bir ilki yaşayacak! Söylentiler sonrası açıklamalar peş peşe geldi
Denize o tarihte inecek! Çin yine sahnede: Bir ilki yaşayacak! Söylentiler sonrası açıklamalar peş peşe geldi

Dünya

Denize o tarihte inecek! Çin yine sahnede: Bir ilki yaşayacak! Söylentiler sonrası açıklamalar peş peşe geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23