Dünya basınında! Kuraklık ülkeyi vurdu: sınırlarını aştı, üretimi etkileyecek! Ülkede ulusal afet ilan edildi!
Küresel kuraklıktaki kriz etkisi arttı! Maalesef bir kötü haber geldi. Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, ülke çapındaki kuraklık nedeniyle "ulusal afet ve acil durum" ilan etti.
Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, başkent Lusaka'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, yaklaşık 1 milyon hektarlık tarım arazisinin zarar görmesine yol açan kuraklıktan ötürü "ulusal afet ve acil durum" ilan edildiğini söyledi.
Uluslararası ortaklara insani yardım çağrısı yapan Hichilema, ekonomi ve sanayinin ayakta kalması için hidroelektrik kaynaklarında görülen kaybı enerji ithalatıyla kapatacaklarını ifade etti.
1 MİLYONDAN FAZLA HANE ETKİLENECEK
Hichilema, kredi şirketlerinden Zambiya'nın borçlarının yeniden yapılandırılmasını isteyerek, kuraklıktan yaklaşık 1 milyondan fazla hanenin olumsuz etkileneceğine işaret etti.
Ülkede geçen hafta kıtlık tehdidi nedeniyle mısır ve mısır unu ihracatı yasaklanmıştı.
Dış borçlarını ödeyemediği için temerrüde düşen Zambiya'nın, Çin başta olmak üzere çok sayıda kredi şirketine de borcu bulunuyor.
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