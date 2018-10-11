Dünya Bankası'ndan önemli uyarı: Büyüme yavaşlar

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Bali'deki toplantısı sırasında basın toplantısı düzenleyen Kim, "Ticaret savaşının Çin'in tedarikçisi ülkelere etkilerini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlıyor; ancak, yüzde 6.5 büyüme de oldukça iyi" dedi.

Kim artan küresel borç düzeyleri konusunda oldukça endişeli olduğunu da vurguladı