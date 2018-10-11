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Dünya Bankası'ndan önemli uyarı: Büyüme yavaşlar

Dünya Bankası Başkanı Kim, Çin ile Amerika arasındaki ticari gerilimlerin kendisini oldukça endişelendirdiğini söyledi ve tüm ülkelerin gümrük tarifesi tehditlerini tırmandırmaları durumunda, küresel büyümenin net bir darbe alacağı uyarısı yaptı.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:43
Dünya Bankası'ndan önemli uyarı: Büyüme yavaşlar

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Bali'deki toplantısı sırasında basın toplantısı düzenleyen Kim, "Ticaret savaşının Çin'in tedarikçisi ülkelere etkilerini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlıyor; ancak, yüzde 6.5 büyüme de oldukça iyi" dedi. 

Kim artan küresel borç düzeyleri konusunda oldukça endişeli olduğunu da vurguladı

 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 09:43
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