Dünya Bankasından Nijerya'ya 750 milyon dolar enerji kredisi

ABUJA (AA) - Dünya Bankası, neredeyse nüfusun yarısının elektriğe ulaşamadığı Nijerya'ya 750 milyon dolar enerji kredisini onayladı.

Dünya Bankası Nijerya Direktörü Shubham Chaudhuri, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede devam eden elektrik sorununu çözmek için kredi verilmesinin onaylandığını belirtti.

Chaudhuri, "Nijerya'ya verilen 750 milyon dolar tutarındaki krediyle ülkedeki elektrik sorununun çözülmesi ve özel sektör başta olmak üzere ekonominin canlandırılması hedefleniyor." dedi.

Nijerya'da elektriğe ulaşılamamasının ekonomiye maliyetinin yaklaşık 28 milyar doları bulduğuna dikkati çeken Chaudhuri, bu adımla enerji sektörünün yanı sıra üretim ve hizmet alanlarında da yatırım yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Verilen kredinin önemine değinen Chaudhuri, "100 milyon Nijeryalının yoksulluktan kurtulması için bu adımı atmalıyız." ifadesini kullandı.

Nijerya Temiz Teknoloji Merkezine göre, 200 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 93 milyon kişi elektrik ihtiyacını karşılayamıyor.

Elektrik üretiminde sıkıntı çeken ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Günde ortalama 4 saat elektrik hizmeti alabilen halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörler aracılığıyla karşılıyor.

