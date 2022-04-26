Dünya Bankası'ndan gıda fiyatları uyarısı

Dünya Bankası 'Emtia Piyasalarında Görünüm' adlı raporunda enerji fiyatlarındaki artışın 1973 yılındaki petrol krizi seviyelerine ulaştığını, fiyat artışlarının 2022'de yüzde 50'yi aşacağını, 2023 ve 2024'te ise yavaşlayacağını belirtti.

Raporda 2022 yılında tarımsal emtia ve metal fiyatlarının da yaklaşık yüzde 20 yükseleceği, sonraki yıllarda ise yavaşlayacağı öngörüldü.

Dünya Bankası Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Indermit Gill, 1970'lerden beri en büyük emtia şokunun yaşandığına dikkat çekti.

Raporda devam eden savaşın enflasyonda uzun süreli artışa ve temiz enerjiye geçişi sürecinde ertelenmeye neden olacağı belirtildi. Enerji fiyatlarındaki sert yükselişin gübre maliyetlerini artıracağı, bu durumun gıda kıtlığına yol açacağı ve küresel çapta yoksulluğu tetikleyeceği ifade edildi.

Banka, buğday fiyatlarının bu yıl yüzde 40'tan fazla yükselerek tüm zamanların zirvesine çıkacağı tahminini paylaştı. Brent petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 100 dolar olacağı, Avrupa'da kömür ve doğalgaz fiyatlarının da tüm zamanların zirvesinde seyredeceği öngörüldü.

Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti John Baffes bu durumun kalıcı etkileri olacağını belirterek "Yüksek fiyatlar gıda üretimini, gıdaya ulaşımı ve kırsal kesimde yaşayanların gelirlerini olumsuz etkileyecek" değerlendirmesini yaptı.