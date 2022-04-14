Dünya Bankası'ndan Afgan ekonomisi hakkında açıklama: 'Taliban bunları yapmazsa...'

AFP’nin haberine göre, Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, mevcut koşullarda Afgan ekonomisine ilişkin beklentinin felaket olduğu konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, kişi başına düşen GSYİH'nın 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık %30 oranında azalması beklendiği, 2020 yılının sonuyla karşılaştırıldığında ise ekonomi, geçim kaynaklarını iyileştirecek veya her yıl çalışma yaşındaki 600 bin Afgan için fırsatlar yaratacak kadar hızlı büyümeyeceği aktarıldı.

Raporda, ‘alternatif bir yolun mümkün olduğu’ ancak bunun ‘uluslararası toplumun ve Taliban yönetiminin eylemlerini gerektirdiği’ aktarıldı.

Bu nedenle hükümetin, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik temel muamele standartlarının yanı sıra insan haklarına saygı ve sağlam ekonomik yönetimi benimsemesi gerektiği ifade edildi.

Mart ayı sonunda Taliban, kızların okullara geri dönmesine izin verme kararından vazgeçti.

Dünya Bankası raporu, uluslararası toplumun temel insani ihtiyaçlara yanıt vermeye devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Raporda, Afganistan’ın tarım sektörü, doğal kaynaklar, artan nüfus ve güvenlik ortamındaki son gelişmelerle ilişkili önemli ekonomik potansiyelden yararlandığına da atıfta bulunuldu.

Taliban Hareketi’nin geçtiğimiz Ağustos ayında iktidara gelmesiyle, Afganistan, yurtdışında tutulan milyarlarca dolarlık varlığın dondurulması ve uluslararası yardımın aniden askıya alınmasının neden olduğu ciddi bir finansal ve insani krize girdi.

Afganistan, ülke ekonomisinin çöküşüne ve yüksek işsizlik oranına şahitlik ediyor.