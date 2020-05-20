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Ekonomi

Dünya Bankası Kenya'ya 1 milyar dolar krediyi onayladı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:20:55 -
Dünya Bankası Kenya'ya 1 milyar dolar krediyi onayladı

ABUJA (AA) - Dünya Bankasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde Kenya'nın desteklenmesi için 1 milyar dolarlık krediyi onayladığı bildirildi.

Dünya Bankası Kenya Direktörü Felipe Jaramillo, yaptığı yazılı açıklamada, “Kenya ekonomisi üzerinde Kovid-19'un olumsuz etkisini azaltmak için 1 milyar dolar krediye onay verildi." ifadelerini kullandı.

Kenya'ya sağlanan kredinin kamu kuruluşlarının işleyişinin sürdürülmesi ve yeni süreçte hükümet tarafından atılacak adımların uygulanması için kullanılacağı kaydedildi. Krediyle tarım gibi öncelikli sektörlerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kenya, Kovid-19 ile mücadele kapsamında nisan ayının başında Uluslararası Para Fonundan (IMF) da 739 milyon dolar kredi almıştı.

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