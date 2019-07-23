Dünya bakıyor eşkıya yıkıyor

Barbar İsrail’in Filistinlilere yönelik zulmü ve hak gaspı sürüyor...

1967’den beri Filistinlilerin topraklarını zor kullanarak işgal eden İsrail, Müslümanları bölgeden tamamen atmak için yayılma politikasını sürdürüyor. İşgali genişletip Filistinlileri sürmeyi hedefleyen İsrail güçleri, dün yine işgal altındaki Doğu Kudüs’te Ayrım (Utanç) Duvarı’nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu gerekçesiyle Müslümanlara ait evleri yıkmaya başladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri ve polisi, sabah erken saatlerden itibaren iş makineleri eşliğinde Doğu Kudüs’ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi’ne geldi. İsrail güçleri, İsrail Yüksek Mahkemesinin Sur Bahir bölgesindeki Ayrım Duvarı’nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı gerekçesiyle yıkımına karar verdiği Filistinlilere ait evlerden bazılarını zorla boşalttı.

Dünyaya işgali durdurun çağrısı

Bölgedeki bazı evleri iş makinalarıyla yıkan Siyonistler bazılarını da patlayıcı yerleştirip yıktı. Filistinlilerin tapulu topraklarına el koyan Siyonistler, yayılma hedefini sürdürmüş oldu. Filistinliler ile Siyonist güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşanırken, polis ve askerler gözyaşartıcı bomba kullanıp kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Bu arada hukuksuz yıkıma karşı Hamas ve İslami Cihad, kınama açıklaması yapıp, uluslararası kurumları işgali durdurmaya çağırdı.

Filistin: Yıkım etnik temizliğin parçası

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Milhim, İsrail güçlerinin Filistinlilerin evlerine yönelik başlattığı yıkımları “etnik temizliğin bir parçası” olarak nitelendirdi. Milhim, “Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan anlaşmaya (Oslo Anlaşması) göre A bölgesinde yürütülen bu yıkımlar etnik temizliğin bir parçasıdır ve Filistinli nüfusu yerinden etmeyi amaçlamaktadır” dedi.

İsrail’in Ramallah yönetimiyle Kudüs’ü ayırmak istediğini belirten Milhim, uluslararası toplumun bu adaletsizlik karşısında sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Milhim, ayrıca, İsrail’in benzer sebeplerle Sur Bahir bölgesinde 200 kadar binayı yıkma ihtimali olduğunu belirterek tehlikenin büyüklüğüne dikkati çekti. Bu arada Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada da İsrail’in başlattığı yıkımlar kınandı.