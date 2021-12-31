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Dünya Dünya ayağa kalktı! O ülkeden Srebrenitsa kasabına ödül
Dünya

Dünya ayağa kalktı! O ülkeden Srebrenitsa kasabına ödül

Sırbistan, Srebrenitsa'da işlenen suçlardan dolayı hüküm giyen Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun Zvornik Tugayı'nın eski komutanı Vinko Pandurevic’e askerî nişan vererek büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 21:55:00 -
Dünya ayağa kalktı! O ülkeden Srebrenitsa kasabına ödül

Münübe Yılmaz

Sırbistan, Srebrenitsa'da işlenen suçlardan dolayı hüküm giyen Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun Zvornik Tugayı'nın eski komutanı Vinko Pandurevic’e ödül vererek büyük bir skandala imza attı. Bosna Savaşı esnasında  "NATO saldırısına karşı müdafaaya iştirak ettiği için" askerî nişanla taltif edilen Pandurevic’e ödülünü Sırbistan Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic sundu. 

Tüm dünyanın tepkisini çekti

Pandurevic, insanlığa karşı suçtan ve savaş hukukunu ihlalden 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun Zvornik Tugayı'nın eski komutanı, cezasının üçte ikisinden fazlasını çektikten sonra 2015’te serbest bırakılmıştı. Hapisten çıktıktan sonra politika ve Bosna Savaşı’na dair kitaplar yazan Pandurevic’e ödül takdim edilmesi, tüm dünyanın tepkisini çekti.

 

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