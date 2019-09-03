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Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 6 madalya

- Güney Kore'de düzenlenen şampiyonada Ömer Atar, Berkin Aras ve Alperen Alkan 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayı Türkiye'ye getirdi

03 Eylül 2019 Salı 12:32
Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 6 madalya


ANKARA (AA) - Türkiye, Güney Kore'de 15'incisi düzenlenen Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

24 ülkeden, 68 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye'yi Ömer Atar, Berkin Aras ve Alperen Alkan temsil etti.

Şampiyonaya kendi imkanlarıyla katılan Türk sporcular 4 gün süren organizasyondaki 9 müsabakada mücadele etti. Türk sporcular, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak, Türkiye'ye döndü.

Türk sporcuların elde ettikleri başarıların kategorileri şöyle:

Berkin Aras (Altın madalya):

Kore stili tekli atış dalında

Kore stili ikili atış dalında

Kore stili çoklu atış dalında.


Ömer Atar (Gümüş madalya):

Kore stili ikili atış dalında genel klasman ikinciliği.


Alperen Alkan (Bronz madalya):

Kazak stilinde

Kabak stilinde.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:32
  1. Alperen Alkan
  2. Berkin Aras
  3. Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası
  4. Güney KORE
  5. Ömer Atar

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