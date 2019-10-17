Dünya Astsubaylar Günü nedir? 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü mesajları

Dünya Astsubaylar Günü; 2012 yılından bu yana 17 Ekim tarihinde dünyada ve ülkemizde çalışan ve emekli olan astsubayların için kutlanan bir bayramdır. İşte Dünya Astsubaylar Günü mesajları, sözleri…

Dünya Astsubaylar Günü nedir?

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’nin kuruluş günü 17 Ekim 1984 olmasından ötürü her yıl 17 Ekim tarihinde Dünya Astsubaylar günü olarak kutlanır.

Birçok kurum ve kuruluşun kutlanacak günler listesinde bulunan Dünya Astsubaylar Günü, yabancı ülke Büyükelçi ve Askeri ataşelerinin, siyasi liderlerin, hükümet temsilcilerinin ve astsubayların katılımı ile her yıl geleneksel halde kutlanan bir gün olmuştur.17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü; Dünyada ve Türkiye’de çalışan ve emekli olan astsubayların yılda bir gün de olsa kendilerini özel hissetmelerini ve tüm gayretlerini sarf ettikleri, adeta hayatlarını adadıkları mesleklerinin toplum tarafından önemsendiğini görmelerini, meslektaşlarını mesleklerine bağlılığını, kendilerine olan güvenlerin artırılmasını ve yalnız olmadıklarını hatırlatmayı amaçlamaktadır.

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü mesajları

Dünyanın hiç bir yerinde yoktur ki, senin kadar cesaretli, senin kadar şerefli bir asker. Astsubaylar günü kutlu olsun.

Bir ulusun kuvvetini belirleyen en önemli faktör askeri kuvvetidir. Astsubaylar günü kutlu olsun.

Bu vatan bizimdir ferman gerekmez! Askerin olduğu yere yabancı giremez.

Herkes kendi için çalışır, biz ise vatan için.. Biz Türk Astsubaylarız!

Dünya Astsubaylar Günü’nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

Şehitlerimiz, gazilerimiz, toplumda kanaat önderi konumunda olan üyelerimiz ve Türkiye’nin değerlerini yükselten her bir meslektaşımızla birlikte Türkiye’yiz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü’nü kutlar; sağlıklı, huzurlu ve barışın üstün geldiği bir yaşam dilerim.