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Ekonomi Dünya alışveriş devi kripto paraya göz kırptı!
Ekonomi

Dünya alışveriş devi kripto paraya göz kırptı!

Dünya perakende devi eBay, kripto para dünyasını yakından ilgilendirecek bir adım attı. eBay CEO'su kripto paralar ile ödemeleri kabul etmeyi düşündüklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 21:50:00 -
Dünya alışveriş devi kripto paraya göz kırptı!

ABD merkezli e-ticaret sitesi eBay, kripto parayı ödeme yöntemi olarak incelediklerini açıkladı.

"İncelemeler sürüyor"

eBay İcra Kurulu Başkanı Jamie Iannone, CNBC'ye yaptığı açıklamada kripto paraya göz kırptı. Perakende devi, kripto paralar ile ödeme yapılabilmesi için incelemelerinin sürdüğünü bunu bir yöntem olarak ele alabileceklerini belirtti.

Iannone, ayrıca şirketin bir eşi daha bulunmayan dijital varlıklar olan NFT'ler (non-fungible token) üzerinde de araştırma yaptığı ve bu alana da girmenin yollarını aradıklarını açıkladı.

 

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