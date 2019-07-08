Dünya 3 numarası Pliskova, Wimbledon'dan elendi - Kadınlar dünya sıralamasının 68. basamağındaki Muchova, Wimbledon'ın 4. turunda karşılaştığı Pliskova'yı 2-1 yenerek turnuvanın dışına itti



İSTANBUL (AA) - Dünya sıralamasının 3 numarası Çek tenisçi Karolina Pliskova, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a 4. turda veda etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 4. tur maçında, Karolina Pliskova ile vatandaşı dünya 68'incisi Karolina Muchova karşılaştı. Turnuvanın 3 numaralı seri başı konumundaki Pliskova'yı 4-6, 7-5 ve 13-11'lik setlerle 2-1 mağlup eden 22 yaşındaki Muchova, çeyrek finalde dünya 8 numarası Elina Svitolina'nın rakibi oldu.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.