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Siyaset Dünüründen Muharrem İnce’ye ters köşe
Siyaset

Dünüründen Muharrem İnce’ye ters köşe

Yeniakit Publisher
2023-04-01 13:10:00 -
Dünüründen Muharrem İnce’ye ters köşe

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dünürü Özcan Işıklar CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimi için hazırlıklar sürerken Özcan Işıklar da CHP Genel Merkezi'ne giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Işıklar 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Silivri Belediye Başkan adayı olmuş, ancak oyların yüzde 42'sini alarak, yüzde 47 oy alan MHP'li adayın gerisinde kalmıştı.

Cumhuriyet'in haberine göre, aynı zamanda Işıklar'ın kızı Göknil Işıklar, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oğlu Arda Salih İnce ile 2017’de dünya evine girmişti.

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