  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Dünün cuntacısı bugünün ‘Özgür Basın’ naracısı

Boğaz’da kaçak var’ başlıklı yalan ve iftira dolu bir habere imza atan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un kişilik haklarına saldıran Cumhuriyet Gazetesi’ne verilen 35 günlük ilan kesme cezası dünün zorbalarını harekete geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 09:24:00 -
Dünün cuntacısı bugünün ‘Özgür Basın’ naracısı

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Uzun yıllardır Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yapan ve adeta saltanat rejimi gibi hüküm süren Nazmi Bilgin, Cumhuriyet Gazetesi’ne verilen cezayı kınadı. Oysa aynı Bilgin, 28 Şubat sürecinde Akit’e yönelik birçok şikayette bulunmuş ve gazetemizin 30 günlük ilan kesme cezası almasına neden olmuştu. Yine 312 general davasına haksız bir şekilde gazetemize verilen 30 günlük ilan kesme cezasında da aktif rol oynamıştı.

Gazetemizi susturmak istemişti

‘Boğaz’da kaçak var’ haberiyle Türk gazeteciliğinin en rezil ve çarpıtma haberlerinden birine imza atan Cumhuriyet Gazetesi’ne verilen 35 günlük ilan kesme cezası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’in ikiyüzlü zihniyetini gözler önüne serdi. Yalan ve çarpıtma bir haber üzerinden İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u itibarsızlaştırmaya çalışan Cumhuriyet Gazetesi’ne sahip çıkan Bilgin, ‘Devlet intikam aracı olarak kullanılamaz’ ifadelerini kullandı. Oysa aynı Bilgin, birçok defa gazetemizi şikayet ederek rekor düzeyde ilan kesme cezası almamıza sebeb olmuştu. Kendisi hakkında yaptığımız belgeli ve kanıtlı, ‘Nazmi naylon gazeteci çıktı’, ‘Nazmi’nin naylon skandalı mecliste’, ‘Nayloncu Nazmi BİK Yönetim Kurulu Ütesi çıktı’ ve daha birçok haberi şikayet eden Bilgin, Vakit’e 30 gün resmi ilan kesilme cezası verilmesinde başrol oynamıştı.

İdeolojisinin esiri olmuş

Bugün özgür basın naraları atan Bilgin, gazetemizin sesini kısmak için olağanüstü bir gayret göstermişti. Gazetemize yönelik 312 generalin açtığı dava sürecinde de Gazeteciler Cemiyeti’nin başında bulunan Bilgin, ceza verilmesinde aktif rol oynamıştı. Vakit’e verilen 30 günlük ilan kesme cezası sonrasında da, Bilgin destekler açıklama yapmıştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali

bugun 27 mayis abd/nato darbesinin ve basbakan menderes ile bakanlar zorlu/polatkan/namik gedik in kahpece sehid edilisinin, iktidarin altin tepsi ile darbeyi yapanlarca chp ye teslum edilisinin yildonumu!!!! nefretle, tiksintiyle, ofkeyle, bedduayla aniyoruz... 27 mayis darbesinin de siyasi ayagi chp idi... dunun millet dusmani darbecileri ile bugunku darbeciler farkli olabilir mi???
  • Yanıtla

Mustafa kaya

Katıksız ş.......siz
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı