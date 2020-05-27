Dünün cuntacısı bugünün ‘Özgür Basın’ naracısı

Hakkı Bilir İstanbul

Uzun yıllardır Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yapan ve adeta saltanat rejimi gibi hüküm süren Nazmi Bilgin, Cumhuriyet Gazetesi’ne verilen cezayı kınadı. Oysa aynı Bilgin, 28 Şubat sürecinde Akit’e yönelik birçok şikayette bulunmuş ve gazetemizin 30 günlük ilan kesme cezası almasına neden olmuştu. Yine 312 general davasına haksız bir şekilde gazetemize verilen 30 günlük ilan kesme cezasında da aktif rol oynamıştı.

Gazetemizi susturmak istemişti

‘Boğaz’da kaçak var’ haberiyle Türk gazeteciliğinin en rezil ve çarpıtma haberlerinden birine imza atan Cumhuriyet Gazetesi’ne verilen 35 günlük ilan kesme cezası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’in ikiyüzlü zihniyetini gözler önüne serdi. Yalan ve çarpıtma bir haber üzerinden İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u itibarsızlaştırmaya çalışan Cumhuriyet Gazetesi’ne sahip çıkan Bilgin, ‘Devlet intikam aracı olarak kullanılamaz’ ifadelerini kullandı. Oysa aynı Bilgin, birçok defa gazetemizi şikayet ederek rekor düzeyde ilan kesme cezası almamıza sebeb olmuştu. Kendisi hakkında yaptığımız belgeli ve kanıtlı, ‘Nazmi naylon gazeteci çıktı’, ‘Nazmi’nin naylon skandalı mecliste’, ‘Nayloncu Nazmi BİK Yönetim Kurulu Ütesi çıktı’ ve daha birçok haberi şikayet eden Bilgin, Vakit’e 30 gün resmi ilan kesilme cezası verilmesinde başrol oynamıştı.

İdeolojisinin esiri olmuş

Bugün özgür basın naraları atan Bilgin, gazetemizin sesini kısmak için olağanüstü bir gayret göstermişti. Gazetemize yönelik 312 generalin açtığı dava sürecinde de Gazeteciler Cemiyeti’nin başında bulunan Bilgin, ceza verilmesinde aktif rol oynamıştı. Vakit’e verilen 30 günlük ilan kesme cezası sonrasında da, Bilgin destekler açıklama yapmıştı.