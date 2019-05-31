Düne kadar Saadet Partisi adayıydı, bugün Ekrem İmamoğlu destekçisi kesildi

Geçtiğimiz günlerde, basına, 'İmamoğlu, Tayyip Erdoğan'dan oy istedi' diye servis edilen haberde yer alan Tayyip Erdoğan adlı gencin Saadet Partisi'nde aktif bir şekilde rol alan ve Milli Gazete çalışanı Ertuğrul Köse'nin oğlu olduğu ortaya çıktı. Saadet Partisi seçmenine bir mesaj olarak yorumlanan bu davet, birçok kesim tarafından 'ittifak yapılıyor' olarak algılandı.

2014 yılında Saadet'ten Taşköprü milletvekili adayı olan ve 24 Haziran seçimlerinde ise Kastamonu Milletvekili adaylığını koyan Ertuğrul Köse, CHP'nin İstanbul adayına destek vereceğini resmen ilan etti. Bu hamle, Saadet Partili seçmene bir mesaj olarak algılanırken sosyal medyada, Köse için 'Düne kadar Saadet'in adayıydı, bugün İmamoğlu'cu oldu' yorumları yapıldı.

Örtülü desteği ifşa etti

Seçim stratejisini sadece AK Parti’ye kaybettirmek üzerine kuran Saadet Partisi’nin, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için “Adayımızı çekmedik, İmamoğlu’nu desteklemiyoruz” söyleminin de gerçeği yansıtmadığı böyleceortaya çıktı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçtiğimiz hafta pazar günkü iftarla CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na üstü örtülü şekilde destek isterken, İmamoğlu da Saadet tabanına indi. İmamoğlu, önceki, Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete’nin Reklam Müdürü Ertuğrul Köse’nin Bağcılar’daki evine konuk oldu. Evdeki başörtülü seçmen profilinin yanı sıra Tayyip Erdoğan isimli gençle İmamoğlu arasındaki diyalog üzerinden Saadet tabanına mesaj verildi.