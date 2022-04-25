Dündar-İmamoğlu tiyatrosuna hoşgeldiniz!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Trabzonspor'un paylaşımını beğenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sporla ilgili sosyal medya paylaşımlarınız Fenerbahçe'ye gönül veren ve sizi takdir eden milyonları üzüyor" dedi.

Uğur Dündar, Trabzonsporlu olduğu bilinen ve takımın galibiyet paylaşımını Twitter'dan beğenen İBB Başkanı İmamoğlu'na seslendi. Dündar, "İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu sporla ilgili sosyal medya paylaşımlarınız Fenerbahçe'ye gönül veren ve sizi takdir eden milyonları üzüyor. Taraftarımızın gönlünü alacak jestler beklediğimizi sizin gibi önü açık, değerli bir siyasetçiye hatırlatmak isterim" dedi.

Uğur Dündar'dan İmamoğlu'na: Sporla ilgili paylaşımlarınız Fenerbahçe'ye gönül veren ve sizi takdir eden milyonları üzüyor

Dündar, paylaşımından yaklaşık bir saat sonra ise, "Değerli İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçelilere sevgilerini iletti. Ben de bu nazik jestine camiamız adına çok teşekkür ediyorum" yazdı.