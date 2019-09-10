0553 313 94 23

Dündar: “Hep birlikte takımımıza sahip çıkacağız”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursaspor’un başarısı için bütün şehir dinamiklerinin takıma sahip çıkması gerektiğini söyledi.

10 Eylül 2019 Salı 16:43
Dündar: “Hep birlikte takımımıza sahip çıkacağız”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursaspor’un başarısı için bütün şehir dinamiklerinin takıma sahip çıkması gerektiğini söyledi.


Başkan Dündar, Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Yeşil-beyazlı takımın sıkıntılı başladığı yeni sezonun ilk haftalarında güzel sonuçlar aldığını belirten Dündar, “Herkesin biraz sabırlı olması lâzım. Günlük sonuçlara bakmamak gerekiyor. İnşallah, bu sezon başarılı sonuçlar alarak şehrimizi sevindiririz. Bursa, üreten bir şehir. Türkiye ekonomisine katkı sağlayan şehirlerin başında geliyoruz. Bu gücün bir araya gelmesi lazım. Hep birlikte şehrimize ve takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Dilerim Bursaspor’umuzu en kısa zamanda hak ettiği yerlerde görürüz” dedi.


Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da Başkan Dündar’a takıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, Bursaspor’u yeniden Süper Lig’e çıkarmak için kenetlendiklerini ifade etti. Mestan, “Çok şükür transferlerimizi gerçekleştirdik. Oynadığımız 3 maçın biri dışında iyi sonuçlar elde ettik.


Önümüzdeki süreçte yeni transferlerimizin de takıma katkı sağlayacağını umuyoruz. Şampiyon olduğumuz Süper Lig’e tekrar geri dönmek istiyoruz. Bütün şehri mutlu etmek arzusundayız. Bunu şehrin dinamikleriyle hep birlikte başaracağız. Tekrar Süper Lig’e çıkarak orada kalıcı olmak istiyoruz. 5 şampiyon takımdan biriyiz, üzülerek de olsa bu ligdeyiz. En kısa sürede ait olduğumuz yere çıkmak için çalışıyoruz. Bu süreçte bize büyük destek veriyorsunuz. Özellikle loca desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Ziyarette Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Başkan Dündar’a ismi yazılı 16 numaralı Bursaspor forması hediye etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zarif'ten Trump'a Netanyahu'nun savaş çağrılarına karşı uyarı
    1. Zarif'ten Trump'a Netanyahu'nun savaş..
    2. "Türkiye'ye 6 milyar avronun ne..
    3. Döviz kurları
    4. Suluova 4. Etap TOKİ’de çalışmalar..
    5. Hamza Dağ: "CHP yangınların müsebbibi..
    6. Çorum'da usulsüz avlanan 16 kişiye 20..
    7. Kafasına kalasla vurulan kadın: “Pusu..
    8. Bahçede kenevirleri sularken yakalandı
    9. Minik Aysima için kampanya başlatıldı
    10. Bursa’da bu yollar kapalı
    11. Konya Barosu’ndan kuraklığı konu alan..
    12. Libya'da hükümet, BAE'yi sağlık..
    13. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi,..
    14. Süleyman Turan'ın vefatı
    15. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    16. Lezzet Arası restoranı Mersin'de açıldı
    17. Vietnam'da aşırı yağışlar can aldı!
    18. Gürpınar Belediye Başkanı Tanış,..
    19. Başkan Yılmaz, yol çalışmalarını..
    20. Bugün hangi maçlar var? İşte, EURO..
    21. Abdurrahim Albayrak'a 6222'den ceza!
    22. Sancaktepe Yenidoğan’da bir okulda..
    23. Irak’ta, Aşure merasiminde izdiham:..
    24. Türkiye Yazarlar Birliği'nden acılı..
    25. GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün "mahrem..
    26. Taraftarlardan şehit Tufan Kansuva'nın..
    27. Vietnam'da şiddetli yağışların yol..
    28. İranlı futbol taraftarı ’Mavi Kız’..
    29. Düzenli muayene ile kadın..
    30. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!