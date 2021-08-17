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Dündar haddini aşmadan duramıyor!
Gündem Dündar haddini aşmadan duramıyor!
Gündem

Dündar haddini aşmadan duramıyor!

Gazeteci bozuntusu Can Dündar, mazluma Ensar olmaya çalışan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yine mesnetsiz ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 16:39:00 -
Dündar haddini aşmadan duramıyor!

 yeniakit  Ankara 

Her fırsatta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında iftiralar atan firari gazeteci bozuntusu Can Dündar bu sefer de Afgan mülteciler üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı.

Dündar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Erdoğan, #Afganistan’ın çöküşünden siyasi-ekonomik rant devşirmeye çalışıyor. Dizinin dibinde büyüdüğü, inancıyla ters düşmediği Taliban’la ilişkisini kullanıp bolca Afgan mülteci alarak Batı karşısında elini güçlendirmeye, daha çok para & taviz istemeye, çöküşünü ertelemeye çabalıyor” ifadelerini kullandı.

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