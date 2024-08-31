Dün terörist başı Gülen şimdi de CIA! Pişti olmalarının arkasında ne var
ABD'nin dış istihbarat birimi CIA, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı günde Kapadokya'nın fotoğrafını paylaştı. FETÖ elebaşı gülen, 15 Temmuz darbe girişiminden aylar önce "Kapadokya" ile mesaj vermişti.
Türkiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanırken, ABD'nin dış istihbarat birimi CIA'den dikkati çeken bir paylaşım geldi.
Instagram'dan yapılan bir paylaşımda, Kapadokya fotoğrafına yer verildi. Paylaşımda ayrıca, Kapadokya'ya ait kısa bilgiler de verildi.
CIA, her Cuma "wordfactbook" etiketiyle dünyanın farklı bölgelerinden bir yeri tanıtıyor.
Öte yandan, CIA'ın paylaşımına yorum yapan Türk kullanıcılar, "Turkey değil Türkiye" eleştirisinde bulundu.
FETULLAH GÜLEN DARBE MESAJINI KAPADOKYA'YLA VERMİŞTİ
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin mesajını "Kapadokya" ile vermişti.
19 Mart 2016'da üzerine ilk defa giydiği asker yeşili bir pardesüyle konuşma yapan Gülen, "Antrparantez, umum adına konuşuyorum, umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum" demişti.
Öte yandan, "Kapadokya" ifadesinin FETÖ içinde "askerler" için kullanıldığı tespit edilirken, Akıncı Üssü’nde yakalanan mahrem imam Kemal Batmaz’ın da CIA tarafından ‘Kapadokya’ ismiyle kodlandığı ortaya çıkmıştı.