Dün TBMM'de tartışılmıştı! Tekrar görüşülecek
KHK ile ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getiren madde komisyonda tekrar görüşülecek.07 Kasım 2018 Çarşamba 17:23
Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getiren düzenleme Meclis Sağlık Komisyonu'nda yeniden görüşülecek.
Bugünkü komisyon toplantısında muhalefet partilerinin talebi üzerine maddenin yeniden görüşülmesine karar verildi.
Torba teklifte yer alan madde dünkü toplantıda tartışmalar sonrasında kabul edilmiş, muhalefet üyeleri kavga çıkarmıştı.
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